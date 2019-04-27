Защитник "Нью-Джерси" и сборной России Егор Яковлев в интервью "СЭ" рассказал об игре за океаном, жизни в США и России, а также высказал предположение, почему ему почти не дали шансов заиграть в НХЛ.

– Организация в "Девилз" была лучше, чем в СКА и сборной в целом?

– Не сказал бы. Временами даже хуже. У них как-то проще все. Меня заставили там шлем поменять. С точильщиком были очень большие проблемы. У них все по-другому: колечки для заточки какие-то. "Как ты катаешься на таких острых коньках? У нас никогда никто на таких не катался", – говорили мне все. Я привез из России 5 пар лезвий с собой и все лето на них откатал. А к первому тестовому дню все как раз пришло в негодное состояние. Я принес их на заточку, а точильщик мне заточил коньки так, что ноги разъезжались. Проблему решили кое-как.

– Чего еще не хватало вам в НХЛ в бытовом плане?

– Общения в раздевалке, командного духа. У них там все совсем по-другому. Души нет, что ли. Они улыбаются, но не искренне.

Общение с русскими спасало. С Бучей (форвардом "Рейнджерс" Павлом Бучневичем – прим. "СЭ") встречались много раз, удалось вместе поиграть. У нас даже было обоюдное удаление. Он засунул клюшку мне между коньков, и я упал. Меня удалили за симуляцию. Сидели потом на скамье, смеялись. (Игорь Еронко, Михаил Зислис)

"В "Нью-Джерси" не хотели, чтобы я играл лучше. Забил – а меня отправили в АХЛ"