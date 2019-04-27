Защитник "Нью-Джерси" и сборной России Егор Яковлев в интервью "СЭ" рассказал об игре за океаном, жизни в США и России, а также высказал предположение, почему ему почти не дали шансов заиграть в НХЛ.

– В чем прибавили в НХЛ за сезон?

– Лучше стало получаться начало атаки. Нам запрещали отбрасываться – играли через центр. Если вдруг кто-то ошибался, никто никого не ругал.

– Очень многие россияне собрались в НХЛ в этом сезоне. Причем сказать что они добились большего, чем вы в КХЛ, точно нельзя. Сейчас, например, Елесин и Чибисов хотят попробовать себя там. Есть ли смысл?

– Пусть едут, если есть возможность, почему нет? Если бы можно было вернуть время, я сделал бы все такт же: поехал бы. Возможно, выбрал бы другой клуб.

Но не простил бы себе, если бы упустил этот шанс. Да и "Нью-Джерси", в итоге, – неплохой выбор. С ребятами было действительно приятно играть в хоккей. Нико Хишир, к примеру, – вообще большой фанат Дацюка. Мы с ним очень хорошо общались. В последние дни мы ходили в русский ресторан в Нью-Йорке со всеми европейцами. Я выставил тогда в инстаграм фото блинов с икрой на масленицу. Заха меня спросил, почему я ем панкейки с икрой, это же невкусно. И я решил угостить его нашими нормальными блинами. Говорят, русская кухня им очень понравилось. (Игорь Еронко, Михаил Зислис)

"В "Нью-Джерси" не хотели, чтобы я играл лучше. Забил – а меня отправили в АХЛ"