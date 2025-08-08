Хоккей
8 августа, 17:45

Форвард «Торпедо» Соколов: «Не могу посмотреть на себя в зеркало и сказать, что не готов играть в НХЛ»

Серебряный призер МЧМ Егор Соколов в интервью «СЭ» оценил свое выступление в Северной Америке.

— Вы считаете, что так и не получили своего полноценного шанса, на который вы наиграли в НХЛ?

- Да, я с этим соглашусь точно. Если бы мне дали 15-20 игр в топ-9 со средним временем около 12 минут и я бы себя никак не показал — это другое дело. А сейчас не могу посмотреть на себя в зеркало и сказать, что я не готов играть в НХЛ, потому что так достойного шанса и не получил.

Егор Соколов.«Сделал все, чтобы попасть в НХЛ. Но достойного шанса не получил». Финалист МЧМ вернулся в Россию после 8 лет за океаном

— Как в целом оцените свое выступление в Северной Америке? Не жалеете, что когда-то приняли решение продолжить карьеру за океаном?
— Не думаю, что я когда-то буду об этом жалеть. Нужно не забывать, что когда я уехал за океан, то попал на молодежный чемпионат мира, где выиграл серебро. Кто знает, если бы я играл в России — случилось бы? Воплотил мечту детства в реальность, забросив шайбу в НХЛ, познакомился с женой. Поэтому о своем решении никогда не буду жалеть, это точно.

Никита Нечаев

Соколов — о драфте НХЛ: «После того как два раза подряд не выбрали, сомневался, возьмут ли вообще»

Источник: администрация Байдена хотела выдворить из США Овечкина и других россиян из НХЛ
