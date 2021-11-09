Нападающий «Оттавы» Егор Соколов поделился ожиданиями от дебютного матча в НХЛ.

«Мечта становится реальностью. С самого детства я всегда мечтал играть в НХЛ. Я очень рад быть здесь, и мне не терпится выйти на лед и почувствовать, что такое НХЛ», — приводит слова хоккеиста официальный сайт клуба.

Ранее стало известно, что 21-летний россиянин примет участие в матче против «Бостона». Игра состоится в ночь на 10 ноября. Начало — 3:00 по московскому времени.

В нынешнем сезоне Соколов провел 9 игр в фарм-клубе «Беллевиль Сенаторз» в АХЛ и набрал 6 (2+4) очков.

«Оттава» занимает 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 7 очков после 11 матчей.