Соколов — о драфте НХЛ: «После того как два раза подряд не выбрали, сомневался, возьмут ли вообще»

Форвард «Торпедо» Егор Соколов в интервью «СЭ» вспомнил, как был задрафтован «Оттавой».

— На драфте НХЛ вас выбрала «Оттава».

— Это был первый год, когда драфт проходил в онлайн-формате. Я сидел в зуме и не знал, кто меня задрафтует. Собеседования у меня были, наверное, с 28 клубами из 31. Честно, врать не буду. Хотя после того, как меня два раза подряд не выбрали на драфте, сомневался, возьмут ли вообще или нет.



— Были рады, что попали именно в «Оттаву»?

— Да, когда тебя драфтует команда НХЛ, то абсолютно неважно, какой именно это клуб. Ты всю жизнь тренируешься и идешь к этой мечте, поэтому сидишь и просто веришь, что тебя выберут в любую из команд, и если это происходит, то это приносит счастье.



— Какие три клуба проявляли к вам наибольший интерес?

— Наверное, самый конструктивный диалог состоялся с «Коламбусом», потому что я дважды приезжал к ним в тренировочный лагерь в роли свободного агента, также неплохо пообщался с «Детройтом» и с «Чикаго». Удивительно, что самый короткий и сухой диалог состоялся как раз с «Оттавой», поэтому был удивлен, когда услышал, что они выбирают меня.



Никита Нечаев