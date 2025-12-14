Нападающий «Коламбуса» Чинахов забил третий гол в сезоне НХЛ

Российский нападающий «Коламбуса» Егор Чинахов забил гол в ворота «Вегаса» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

24-летний россиянин на 45-й минуте сделал счет 2:1 в пользу своей команды.

В сезоне-2025/26 в 26 матчах Чинахов набрал 5 (3+2) очков.

В последний раз нападающий забивал 29 октября в ворота «Баффало».