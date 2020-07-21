НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Его отношение к делу потрясает». Салливан впечатлен Малкиным

06:34
Теги:

Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан признался, что его впечатляет российский нападающий Евгений Малкин?. По ходу первой недели тренировочного лагеря россиянин задавал темп, несмотря на паузу более четырех месяцев.

— Его отношение к делу потрясает. Он ведет за собой собственным примером, — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Салливана. — Уровень его самоотдачи в играх и тренировках сейчас заражает всю команду. Это, наверное, показатель его желания играть. Полагаю, что ему нравится наш нынешний коллектив. Ему нравится шанс, который нам представился.

Когда у него такой настрой, за ним крайне интересно наблюдать. Думаю, что он будет только становиться лучше с каждым днем занятий и набора формы. Вы и сами знаете, каким доминирующим игроком он может быть.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/malkin-leading-penguins-through-work-ethic/c-317539036

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир