«Его отношение к делу потрясает». Салливан впечатлен Малкиным
Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан признался, что его впечатляет российский нападающий Евгений Малкин?. По ходу первой недели тренировочного лагеря россиянин задавал темп, несмотря на паузу более четырех месяцев.
— Его отношение к делу потрясает. Он ведет за собой собственным примером, — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Салливана. — Уровень его самоотдачи в играх и тренировках сейчас заражает всю команду. Это, наверное, показатель его желания играть. Полагаю, что ему нравится наш нынешний коллектив. Ему нравится шанс, который нам представился.
Когда у него такой настрой, за ним крайне интересно наблюдать. Думаю, что он будет только становиться лучше с каждым днем занятий и набора формы. Вы и сами знаете, каким доминирующим игроком он может быть.
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/ru/news/malkin-leading-penguins-through-work-ethic/c-317539036