Журналист «Эдмонтона» Райан Ришог в своем Twitter выразил соболезнования по поводу смерти 25-летнего форварда команды Колби Кейва.

— Кейва очень любили в раздевалке, — написал Ришог. — Я не очень хорошо знал его, но всегда отмечал, что все говорящие о нем, выделяли его характер. — Мысленно весь «Эдмонтон» с его семьей и близкими.

Кейв в субботу 11 апреля скончался в больнице. Во вторник, 7 апреля, 25-летний канадец был введен в искусственную кому после кровоизлияния в мозг. Хоккеист перенес операцию по извлечению коллоидной кисты. «Эдмонтон» сообщил, что она провоцировала давление на мозг. В этом сезоне Кейв провел 11 матчей в НХЛ и отметился одним голом.