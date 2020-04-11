«Его очень любили в раздевалке». Журналист «Эдмонтона» — о скончавшемся форварде команды Кейве
Журналист «Эдмонтона» Райан Ришог в своем Twitter выразил соболезнования по поводу смерти 25-летнего форварда команды Колби Кейва.
— Кейва очень любили в раздевалке, — написал Ришог. — Я не очень хорошо знал его, но всегда отмечал, что все говорящие о нем, выделяли его характер. — Мысленно весь «Эдмонтон» с его семьей и близкими.
Кейв в субботу 11 апреля скончался в больнице. Во вторник, 7 апреля, 25-летний канадец был введен в искусственную кому после кровоизлияния в мозг. Хоккеист перенес операцию по извлечению коллоидной кисты. «Эдмонтон» сообщил, что она провоцировала давление на мозг. В этом сезоне Кейв провел 11 матчей в НХЛ и отметился одним голом.
Cave was absolutely beloved in the locker rooms he was part of. I didn't know him well, but always noted that anyone who did spoke glowingly about his character and his presence within the group. Thoughts are with his family, his loved ones and the entire Oiler family.— Ryan Rishaug (@TSNRyanRishaug) April 11, 2020