Его не остановить! Овечкин оформил дубль в матче с «Айлендерс» и обошел Лемье

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин оформил дубль в матче против «Айлендерс». Этот гол стал для россиянина 691-м в карьере в НХЛ.

WHAT. A. GOAL.



Alex Ovechkin (@ovi8) officially passes Mario Lemieux on the all-time goals list! ? pic.twitter.com/gV3GR06Wlz — NHL (@NHL) January 18, 2020

Овечкин обошел в списке лучших снайперов за всю историю экс-форварда «Питтсбурга» Марио Лемье. Теперь россиянин единолично занимает 10-е место в этом рейтинге.

Рекордсменом является Уэйн Гретцки (894 шайбы), второе место занимает Горди Хоу (801), а тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766).