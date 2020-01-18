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Его не остановить! Овечкин оформил дубль в матче с «Айлендерс» и обошел Лемье

23:14
Александр Овечкин. Фото Reuters
Александр Овечкин. Фото Reuters
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Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин оформил дубль в матче против «Айлендерс». Этот гол стал для россиянина 691-м в карьере в НХЛ.

Овечкин обошел в списке лучших снайперов за всю историю экс-форварда «Питтсбурга» Марио Лемье. Теперь россиянин единолично занимает 10-е место в этом рейтинге.

Рекордсменом является Уэйн Гретцки (894 шайбы), второе место занимает Горди Хоу (801), а тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766).

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