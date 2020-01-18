Его не остановить! Овечкин оформил дубль в матче с «Айлендерс» и обошел Лемье
23:14
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин оформил дубль в матче против «Айлендерс». Этот гол стал для россиянина 691-м в карьере в НХЛ.
WHAT. A. GOAL.— NHL (@NHL) January 18, 2020
Alex Ovechkin (@ovi8) officially passes Mario Lemieux on the all-time goals list! ? pic.twitter.com/gV3GR06Wlz
Овечкин обошел в списке лучших снайперов за всю историю экс-форварда «Питтсбурга» Марио Лемье. Теперь россиянин единолично занимает 10-е место в этом рейтинге.
Рекордсменом является Уэйн Гретцки (894 шайбы), второе место занимает Горди Хоу (801), а тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766).
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