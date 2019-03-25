"Его называют Александром Великим". Дональд Трамп - об Овечкине

Президент США Дональд Трамп на встрече с игроками "Вашингтона" посвятил несколько слов российскому форварду Александру Овечкину.

- Его называют Александром Великим, - заявил президент. Все только и говорил о победе "Вашингтона" в Кубке Стэнли. Я не мог заставить всех сосредоточиться на наших важных делах.

Ранее по политическим мотивам игроки "Кэпиталз" Брэйден Холтби, Деванте Смит-Пелли и Бретт Коннолли отказались посещать Белый дом из-за несогласия с политикой президента.

Напомним, в прошлом сезоне 33-летний Александр Овечкин впервые в карьере выиграл Кубок Стэнли.

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