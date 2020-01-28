Эффектный победный буллит Гусева в матче с «Оттавой»

«Оттава» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов уступила «Нью-Джерси» — 3:4. На счету нападающего гостей Никиты Гусева результативная передача, победный буллит, показатель полезности «-1» и 4 броска в створ за 18.05 на льду.