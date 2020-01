Невероятно красивый гол Гусева. Как же жаль, что его отменили

«Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ принимает «Тампа-Бэй» (2:1, конец третьего периода). В середине третьего периода отличился российский нападающий «дьяволов» Никита Гусев, но шайбу не засчитали из-за помехи вратарю. Форвард эффектным финтом убрал Михаила Сергачева, обыграл еще одного соперника и забил.

My oh my, the hands of Nikita Gusev. What a goal. #NJDevils pic.twitter.com/fPEMXJ6TWw