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Невероятно красивый гол Гусева. Как же жаль, что его отменили

05:32
Никита Гусев. Фото Puck Prose.
Никита Гусев. Фото Puck Prose.
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«Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ принимает «Тампа-Бэй» (2:1, конец третьего периода). В середине третьего периода отличился российский нападающий «дьяволов» Никита Гусев, но шайбу не засчитали из-за помехи вратарю. Форвард эффектным финтом убрал Михаила Сергачева, обыграл еще одного соперника и забил.

В этой встрече также Гусев отметился результативной передачей.

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