Эффектный буллит Мальцева принес победу фарм-клубу «Нью-Джерси»
06:50
«Бингхэмптон», который является фарм-клубом «Нью-Джерси» в выездном матче регулярного чемпионата АХЛ в серии буллитов обыграл «Рочестер» — 4:3. Единственный буллит реализовал российский нападающий гостей Михаил Мальцев, эффектно обыгравший вратаря. В 23 встречах он набрал 6 (3+3) очков.
Filthy. Dirty. Maltsev ? pic.twitter.com/s7EVQd7JzC— Binghamton Devils (@BingDevils) January 9, 2020
Подобным образом он отличился в предсезонном матче НХЛ между «Нью-Джерси» и «Рейнджерс».
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