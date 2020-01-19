«Эдмонтон» забросил 7 шайб «Аризоне», Макдэвид оформил дубль
«Эдмонтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Аризону» — 7:3. Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Райли Шихан, набравший 4 (1+3) очка. Коннор Макдэвид оформил дубль.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Эдмонтон» — «Аризона» — 7:3 (3:0, 3:2, 1:1)
Голы: Арчибальд — 6 (мен., Шихан, Расселл), 3:56 — 1:0. Ганье — 2 (Шихан), 14:02 — 2:0. Ямамото — 3 (Драйзайтль, Ньюджент-Хопкинс), 16:06 — 3:0. Макдэвид — 26 (бол., Драйзайтль, Ньюджент-Хопкинс), 21:00 — 4:0. Нюгорд — 3 (Шихан), 24:49 — 5:0. Холл — 13 (Гарлэнд, Яльмарссон), 25:20 — 5:1. Дворак — 13 (бол., Гарлэнд, Кессел), 29:13 — 5:2. Макдэвид — 27 (Арчибальд, Нил), 36:06 — 6:2. Экман-Ларссон — 6 (бол., Келлер, Седерберг), 51:12 — 6:3. Шихан — 6 (п.в., Арчибальд), 56:14 — 7:3.
Вратари: Смит — Раанта (Хилл, 40:00, 54:57 — 56:14).
Штраф: 8 — 8.
Броски: 27 (8+10+9) — 30 (7+11+12).
Наши: — - -.
18 января. Эдмонтон. Rogers Place.