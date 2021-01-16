«Эдмонтон» забрал с драфта отказов голкипера «Лос-Анджелеса»
20:07
«Эдмонтон» забрал с драфта отказов голкипера «Лос-Анджелеса» Троя Гросеника, сообщает в Twitter инсайдер Эллиотт Фридман.
Ранее «Короли» выставили 31-летнего вратаря на уэйвер, чтобы отправить его в запас.
«Эдмонтон» потерял из-за травмы опытного голкипера Майка Смита. Он может пропустить несколько недель.
Гросеник подписал контракт с «ЛА» перед стартом нынешнего сезона. За карьеру он провел только 4 матча в НХЛ.
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