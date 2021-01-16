«Эдмонтон» забрал с драфта отказов голкипера «Лос-Анджелеса» Троя Гросеника, сообщает в Twitter инсайдер Эллиотт Фридман.

Ранее «Короли» выставили 31-летнего вратаря на уэйвер, чтобы отправить его в запас.

«Эдмонтон» потерял из-за травмы опытного голкипера Майка Смита. Он может пропустить несколько недель.

Гросеник подписал контракт с «ЛА» перед стартом нынешнего сезона. За карьеру он провел только 4 матча в НХЛ.