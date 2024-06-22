«Эдмонтон» забил «Флориде» два гола в пустые ворота за 12 секунд

«Эдмонтон» забил «Флориде» два гола в пустые ворота за 12 секунд в третьем периоде шестого матча финала Кубка Стэнли.

За 3 минуты до конца третьего периода забросили форвард «Ойлерз» Райан Маклеод и защитник команды Дарнелл Нерс.

«Флорида» ведет в серии со счетом 3-2.

«СЭ» проводит прямую текстовую трансляцию шестого матча финала Кубка Стэнли «Эдмонтон» — «Флорида».