«Эдмонтон» — «Юта»: видеообзор матча

«Эдмонтон» дома разгромил «Юту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:1.

«Эдмонтон» одержал третью победу и с 84 очками в 68 матчах занимает 5-е место в Западной конференции. «Юта» идет на 11-й строчке — 71 очко в 68 играх.