«Эдмонтон» — «Юта»: видеообзор матча НХЛ

«Эдмонтон» дома обыграл «Юту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

«Эдмонтон» набрал 47 очков и занимает 5-е место в таблице Западной конференции. «Юта» с 38 очками — на 11-й строчке.