19 марта, 06:41

Гол Подколзина помог «Эдмонтону» разгромить «Юту»

Евгений Козинов
Корреспондент

«Эдмонтон» выиграл у «Юты» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:1.

Российский форвард «Ойлерз» Василий Подколзин забил один гол. У него теперь 22 (7+15) очка в 68 играх этого сезона.

«Эдмонтон» одержал третью победу и с 84 очками в 68 матчах занимает 5-е место в Западной конференции. «Юта» идет на 11-й строчке — 71 очко в 68 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Юта» — 7:1 (3:0, 2:1, 2:0)

Голы: Нюджент-Хопкинс — 17 (мен.), 12:28 — 1:0. Хаймэн — 23 (Нюджент-Хопкинс, Макдэвид), 15:14 — 2:0. Макдэвид — 26 (Бушар, Экхольм), 19:56 — 3:0. Хаймэн — 24 (Экхольм, Макдэвид), 27:41 — 4:0. Подколзин — 7 (Нюджент-Хопкинс), 29:53 — 5:0. Дурзи — 2 (Кули, Карконе), 36:26 — 5:1. Экхольм — 9 (Хаймэн), 40:33 — 6:1. Арвидссон — 10, 42:36 — 7:1.

Вратари: Пикар — Стаубер (Веймелка, 20:00).

Штраф: 11 — 11.

Броски: 42 (14+16+12) — 31 (9+9+13).

Наши: Подколзин (13.09/1/+1) — Сергачев (24.28/3/-2).

19 марта. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».

  • Ралпачан Фляйшманъ

    Залетело то, что с Утками, Быками и Чертятами не залетело. Ясно, что лучше было б без 7:1, но с 1:0 во всех этих играх, но что есть, то есть. Васю с голом, очень жаль, что Леон по нулям отъездил.

    19.03.2025

  • Ну и Пидapac же ты!

    Сразу обогнал ЖоПавелски и Хенрика Седина. В следующем сезоне обгонит старожилов Тавареса и Жиру.

    19.03.2025

  • nikola mozaev

    Да уж, данный матч никак не располагал к прерыванию результативной серии Леона.

    19.03.2025

  • nikola mozaev

    Эдмонтон показал свою истинную силу, при этом их лидер Леон Драйзайтль не набрал ни одного очка за результативность! Нефтяники снова будут бороться за Кубок Стэнли!

    19.03.2025

  • shurikfromkaragay

    Вот это Драйзайтль облажался. Прервал свою серию из 18 матчей по набору очков.

    19.03.2025

