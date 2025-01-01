«Эдмонтон» обыграл «Юту», у Макдэвида две голевые передачи

«Эдмонтон» дома обыграл «Юту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

У хозяев две голевые передачи сделал Коннор Макдэвид. Россиянин Василий Подколзин отметился одним результативным пасом.

«Эдмонтон» набрал 47 очков и занимает 5-е место в таблице Западной конференции. «Юта» с 38 очками — на 11-й строчке.