«Эдмонтон» выведет из обращения 4-й номер Кевина Лоу

«Эдмонтон» выведет из обращения 4-й номер бывшего защитника команды Кевина Лоу, сейчас занимающего должность вице-президента клуба, информирует сайт команды.

Торжественная еремония пройдет 5 ноября перед матчем с «Рейнджерс». Лоу становился обладателем Кубка Стэнли в составе обеих команд (1984, 1985, 1987, 1988 и 1990 годы — с «Ойлерз», 1994 — с «Рейнджерс»).

Он станет восьмым игроком «Нефтяников», чей номер выведен из обращения. Ранее клуб удостоил этой чести Эла Хэмилтона (3), Пола Коффи (7), Гленна Андерсона (9), Марка Мессье (11), Яри Курри (17), Гранта Фюра (31) и Уэйна Гретцки (99).

Отметим, что после Лоу единственным игроком «Ойлерз», использовавшим 4-й номер, был первый номер драфта НХЛ-2010 Тэйлор Холл.