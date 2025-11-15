«Эдмонтон» выставил защитника Стечера на драфт отказов

«Эдмонтон» выставил защитника Троя Стечера на драфт отказов, сообщает пресс-служба клуба.

«Ойлерз» намерены отправить 31-летнего в АХЛ.

В этом сезоне на счету игрока 6 матчей в регулярном чемпионате, в которых он не отметился результативными действиями. Действующий контракт хоккеиста с кэпхитом 787 500 долларов рассчитан до конца июня 2026 года.