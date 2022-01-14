«Эдмонтон» выставил на драфт отказов голкипера, который пропустил полтора сезона

Голкипер «Эдмонтона» Алекс Стэлок был выставлен на драфт отказов. Клуб хочет отправить его в АХЛ, чтобы он мог набирать там форму, сообщает журналист Эллиот Фридман.

34-летний Стэлок пропустил полтора сезона. Он переболел коронавирусом, после чего у него был обнаружен миокардит.

Срок его контракта рассчитан до конца сезона-2021/22. Зарплата Стэлока составляет 785 тысяч долларов в год.

До «Эдмонтона» Стэлок выступал за «Сан-Хосе» и «Миннесоту». Всего он провел в лиге 151 матч.