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«Эдмонтон» выиграл у «Нэшвилла»

07:46

«Эдмонтон» обыграл «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:2).

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Нэшвилл» — 4:2 (2:2, 1:0, 1:0)

Голы: Ньюджент-Хопкинс — 13 (Драйзайтль), 9:01 — 1:0. Форсберг — 16 (Дюшен), 10:42 — 1:1. Блэкуэлл — 2 (Бонино, Вебер), 15:41 — 1:2. Драйзайтль — 26 (бол., Чейссон, Макдэвид), 19:42 — 2:2. Арчибальд — 5 (Макдэвид, Клефбом), 29:09 — 3:2. Драйзайтль — 27 (бол., п.в., Макдэвид), 59:11 — 4:2.

Вратари: Смит — Ринне (58:56 — 59:11).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 32 (13+10+9) — 32 (12+12+8).

Наши: — - Тренин (12.02/1/0).

15 января. Эдмонтон. Rogers Place.

Дополнительная информация

https://sport-express.ru/hockey/L/nhl/2019-2020/

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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