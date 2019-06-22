"Эдмонтон" выбрал Илью Коновалова в третьем раунде драфта-2019

Вратарь "Локомотива" Илья Коновалов был выбран "Эдмонтоном" на драфте НХЛ-2019. "Ойлерз" выбрали 20-летнего голкипера в третьем раунде под общим номером 85. В сезоне-2018/19 он провел 45 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, пропуская в среднем 1,89 шайбы, отражая 93 процента бросков.

Также в третьем раунде выбраны россияне:

- защитник "Локо" Даниил Мисюль ("Нью-Джерси", номер 70);

- форвард "Стальных лис" Павел Дорофеев ("Вегас", номер 79);

- форвард "Локо" Илья Николаев ("Тампа-Бэй", номер 88).