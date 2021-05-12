«Эдмонтон» встретится с «Виннипегом» в первом раунде плей-офф НХЛ

«Виннипег» после матча регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» (5:0) обеспечил себе третье место в Северном дивизионе.

«Джетс» набрали 61 очко за один матч до конца регулярки, опережая «Монреаль» на три очка.

Таким образом, в первом раунде плей-офф «Виннипег» встретится с «Эдмонтоном», который занимает второе место в дивизионе, «Торонто» сыграет с «Монреалем».