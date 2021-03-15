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«Эдмонтон» возобновил переговоры по новому контракту с Ньюджентом-Хопкинсом

20:54
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«Эдмонтон» возобновил переговоры по новому контракту с нападающим Райаном Ньюджентом-Хопкинсом, сообщает TSN.

Нынешнее соглашение 27-летнего канадца рассчитано до конца этого сезона. По нему он зарабатывает 6 миллионов долларов в года.

Ранее появлялась информация, что хоккеист хотел получать 8 миллионов по новому соглашению, но снизил свои требования до 6,5 млн.

В нынешнем сезоне Ньюджент-Хопкинс набрал 23 (10+13) очка в 30 матчах.

Он был выбран «Ойлерз» под общим первым номером на драфте-2011.

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