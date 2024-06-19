«Эдмонтон» во втором матче Кубка Стэнли подряд забивает «Флориде» в меньшинстве

«Эдмонтон» в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли встречается с «Флоридой».

«Ойлерз» открыли счет в первом периоде: на шестой минуте Коннор Браун забросил шайбу в меньшинстве. «Эдмонтон» во втором матче подряд забивает в численном меньшинстве — ранее в четвертой игре отличился Маттиас Янмарк.

Счет в серии 3-1 в пользу «Флориды». «СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.