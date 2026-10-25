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«Эдмонтон» внес вратаря Леви в список травмированных

Дмитрий Сомов

«Эдмонтон» внес голкипера Девона Леви в список травмированных перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто», сообщает сайт лиги.

24-летний канадец получил повреждение в игре с «Каролиной» (6:5 Б) 22 октября по местному времени. Леви провел на льду всю встречу и отразил 22 броска. Характер травмы и возможные сроки восстановления клуб не раскрывает.

На старте сезона-2026/27 Леви одержал шесть побед в семи матчах при одном поражении. В среднем он пропускал 3,11 шайбы за игру и отражал 88,7 процента бросков. Из фарм-клуба «Бейкерсфилд» в экстренном порядке вызван вратарь Мэтт Томкинс.

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1 Каролина 13 9 4 20
2 Рейнджерс 14 7 7 15
3 Нью-Джерси 11 7 4 14
4 Вашингтон 10 6 4 12
5 Айлендерс 11 5 6 12
6 Питтсбург 12 5 7 11
7 Филадельфия 13 3 10 9
8 Коламбус 9 4 5 8
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 12 9 3 19
2 Оттава 12 8 4 16
3 Торонто 14 7 7 16
4 Тампа-Бэй 11 7 4 15
5 Монреаль 11 6 5 14
6 Флорида 12 6 6 14
7 Детройт 12 5 7 13
8 Баффало 11 4 7 11
Центральный дивизион И В П О
1 Миннесота 13 8 5 18
2 Юта 12 8 4 16
3 Даллас 11 7 4 15
4 Колорадо 12 6 6 13
5 Нэшвилл 11 4 7 12
6 Сент-Луис 11 5 6 11
7 Виннипег 11 4 7 11
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Тихоокеанский дивизион И В П О
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3 Сиэтл 12 7 5 15
4 Сан-Хосе 12 6 6 13
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27.10 02:00 Рейнджерс – Лос-Анджелес 3 : 6
27.10 03:30 Калгари – Торонто 5 : 2
27.10 04:30 Эдмонтон – Детройт 3 : 4 Б
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