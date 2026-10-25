«Эдмонтон» внес вратаря Леви в список травмированных

«Эдмонтон» внес голкипера Девона Леви в список травмированных перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто», сообщает сайт лиги.

24-летний канадец получил повреждение в игре с «Каролиной» (6:5 Б) 22 октября по местному времени. Леви провел на льду всю встречу и отразил 22 броска. Характер травмы и возможные сроки восстановления клуб не раскрывает.

На старте сезона-2026/27 Леви одержал шесть побед в семи матчах при одном поражении. В среднем он пропускал 3,11 шайбы за игру и отражал 88,7 процента бросков. Из фарм-клуба «Бейкерсфилд» в экстренном порядке вызван вратарь Мэтт Томкинс.