«Эдмонтон» — «Виннипег»: видеообзор матча НХЛ

«Эдмонтон» на своем льду в овертайме проиграл «Виннипегу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:4 ОТ.

«Виннипег» набрал 100 очков в 70 матчах и идет на первой строчке в Западной конференции. «Эдмонтон» занимает 5-е место — 85 очков в 69 играх.