«Эдмонтон» — «Виннипег»: видеообзор матча НХЛ

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«Виннипег» на выезде крупно обыграл «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:0.

Российский нападающий «Джетс» Владислав Наместников не отметился результативными действиями. Он провел на льду 12 минут 15 секунд.

Российский форвард «Ойлерз» Василий Подколзин сыграл 11 минут 47 секунд и отметился 1 броском по воротам. Его показатель полезности — «-1».