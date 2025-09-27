Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты НХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
НХЛ

27 сентября 2025, 06:29

«Эдмонтон» выиграл у «Виннипега»

Евгений Козинов
Корреспондент

«Эдмонтон» переиграл «Виннипег» в предсезонном матче НХЛ — 4:0.

Заброшенные шайбы на счету Каспери Капанена, Ноа Филпа, Йозуа Самански и Дарнелла Нерса.

Новый сезон в НХЛ стартует 7 октября 2025 года. В своем первом матче в регулярном чемпионате «Виннипег» сыграет с «Далласом», а «Эдмонтон» встретится с «Калгари».

НХЛ

Предсезонный матч

«Эдмонтон» — «Виннипег» — 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Хоккей
НХЛ
ХК Виннипег Джетс
ХК Эдмонтон Ойлерз
Читайте также
«Салават Юлаев» подписал контракт с Евгением Кузнецовым до конца сезона
NBC News сообщил о неучастии США в инциденте со стрельбой в Каракасе
Силы ПВО уничтожили БПЛА в Каменске и четырех районах Ростовской области
The Economist сообщил о разработке США проекта сделки по Гренландии
Тринадцать лет в штабе Эмери, выжил из «ПСЖ» Бен-Арфа, гибкий тактик. Что надо знать о тренере Карседо, которые едет «Спартака»
К нему шли со всеми печалями. Памяти Владимира Гескина
Популярное видео
«Коламбус» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Динамо» при Козлове и победная серия «Авангарда»
«Динамо» при Козлове и победная серия «Авангарда»
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Орлов забил первый гол после перехода в «Сан-Хосе»

«Сан-Хосе» проиграл «Вегасу», Орлов забросил одну шайбу
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 42 25 17 53
2 Айлендерс 42 23 19 50
3 Вашингтон 43 22 21 50
4 Филадельфия 40 21 19 49
5 Питтсбург 41 20 21 49
6 Нью-Джерси 42 22 20 46
7 Рейнджерс 44 20 24 46
8 Коламбус 41 18 23 43
Атлантический дивизион И В П О
1 Детройт 44 25 19 54
2 Тампа-Бэй 41 25 16 53
3 Монреаль 42 23 19 52
4 Флорида 41 22 19 47
5 Баффало 40 21 19 46
6 Бостон 42 22 20 46
7 Торонто 41 19 22 45
8 Оттава 41 20 21 45
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 41 31 10 69
2 Даллас 42 25 17 58
3 Миннесота 43 25 18 58
4 Юта 43 20 23 43
5 Нэшвилл 41 19 22 42
6 Сент-Луис 43 17 26 42
7 Чикаго 42 17 25 41
8 Виннипег 40 15 25 34
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 40 17 23 46
2 Эдмонтон 42 20 22 46
3 Анахайм 42 21 21 45
4 Сиэтл 39 18 21 43
5 Лос-Анджелес 40 17 23 43
6 Сан-Хосе 41 20 21 43
7 Калгари 41 18 23 40
8 Ванкувер 41 16 25 37
Результаты / календарь
24.12
28.12
29.12
30.12
31.12
1.01
2.01
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
9.01
10.01
11.01
6.01 03:00 Вашингтон – Анахайм 7 : 4
6.01 03:00 Рейнджерс – Юта 2 : 3 ОТ
6.01 03:30 Оттава – Детройт 3 : 5
6.01 05:30 Калгари – Сиэтл 1 : 5
6.01 06:30 Лос-Анджелес – Миннесота - : -
Все результаты / календарь

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости