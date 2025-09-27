«Эдмонтон» выиграл у «Виннипега»

«Эдмонтон» переиграл «Виннипег» в предсезонном матче НХЛ — 4:0.

Заброшенные шайбы на счету Каспери Капанена, Ноа Филпа, Йозуа Самански и Дарнелла Нерса.

Новый сезон в НХЛ стартует 7 октября 2025 года. В своем первом матче в регулярном чемпионате «Виннипег» сыграет с «Далласом», а «Эдмонтон» встретится с «Калгари».

НХЛ

Предсезонный матч

«Эдмонтон» — «Виннипег» — 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)