«Эдмонтон» выиграл у «Виннипега»
«Эдмонтон» переиграл «Виннипег» в предсезонном матче НХЛ — 4:0.
Заброшенные шайбы на счету Каспери Капанена, Ноа Филпа, Йозуа Самански и Дарнелла Нерса.
Новый сезон в НХЛ стартует 7 октября 2025 года. В своем первом матче в регулярном чемпионате «Виннипег» сыграет с «Далласом», а «Эдмонтон» встретится с «Калгари».
НХЛ
Предсезонный матч
«Эдмонтон» — «Виннипег» — 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|42
|25
|17
|53
|2
|Айлендерс
|42
|23
|19
|50
|3
|Вашингтон
|43
|22
|21
|50
|4
|Филадельфия
|40
|21
|19
|49
|5
|Питтсбург
|41
|20
|21
|49
|6
|Нью-Джерси
|42
|22
|20
|46
|7
|Рейнджерс
|44
|20
|24
|46
|8
|Коламбус
|41
|18
|23
|43
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Детройт
|44
|25
|19
|54
|2
|Тампа-Бэй
|41
|25
|16
|53
|3
|Монреаль
|42
|23
|19
|52
|4
|Флорида
|41
|22
|19
|47
|5
|Баффало
|40
|21
|19
|46
|6
|Бостон
|42
|22
|20
|46
|7
|Торонто
|41
|19
|22
|45
|8
|Оттава
|41
|20
|21
|45
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|41
|31
|10
|69
|2
|Даллас
|42
|25
|17
|58
|3
|Миннесота
|43
|25
|18
|58
|4
|Юта
|43
|20
|23
|43
|5
|Нэшвилл
|41
|19
|22
|42
|6
|Сент-Луис
|43
|17
|26
|42
|7
|Чикаго
|42
|17
|25
|41
|8
|Виннипег
|40
|15
|25
|34
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|40
|17
|23
|46
|2
|Эдмонтон
|42
|20
|22
|46
|3
|Анахайм
|42
|21
|21
|45
|4
|Сиэтл
|39
|18
|21
|43
|5
|Лос-Анджелес
|40
|17
|23
|43
|6
|Сан-Хосе
|41
|20
|21
|43
|7
|Калгари
|41
|18
|23
|40
|8
|Ванкувер
|41
|16
|25
|37
Результаты / календарь
24.12
28.12
29.12
30.12
31.12
1.01
2.01
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
9.01
10.01
11.01
|6.01
|03:00
|Вашингтон – Анахайм
|7 : 4
|6.01
|03:00
|Рейнджерс – Юта
|2 : 3 ОТ
|6.01
|03:30
|Оттава – Детройт
|3 : 5
|6.01
|05:30
|Калгари – Сиэтл
|1 : 5
|6.01
|06:30
|Лос-Анджелес – Миннесота
|- : -
Новости