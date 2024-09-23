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Сегодня, 03:44

Гол с передачи Подколзина принес «Эдмонтону» победу над «Виннипегом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Эдмонтон» выиграл у «Виннипега» в предсезонном матче НХЛ — 3:2 ОТ. «Джетс» проиграли второй подряд матч в предсезонке.

Победную шайбу на 2-й минуте овертайма забросил защитник Кэмерон Дайнин с передачи российского нападающего Василия Подколзина.

Новый сезон НХЛ стартует 4 октября двумя матчами в Праге.

Василий Подколзин
Хоккей
НХЛ
ХК Виннипег Джетс
ХК Эдмонтон Ойлерз
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