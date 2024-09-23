Гол с передачи Подколзина принес «Эдмонтону» победу над «Виннипегом»

«Эдмонтон» выиграл у «Виннипега» в предсезонном матче НХЛ — 3:2 ОТ. «Джетс» проиграли второй подряд матч в предсезонке.

Победную шайбу на 2-й минуте овертайма забросил защитник Кэмерон Дайнин с передачи российского нападающего Василия Подколзина.

Новый сезон НХЛ стартует 4 октября двумя матчами в Праге.