21 марта, 06:45

«Виннипег» в овертайме обыграл «Эдмонтон»

Евгений Козинов
Корреспондент

«Эдмонтон» на своем льду в овертайме проиграл «Виннипегу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:4 ОТ.

У «Ойлерз» дубль оформил Джефф Скиннер, а также по голу забили Зак Хаймэн и Кайл Коннор. Голы «Джетс» на счету Коула Перфетти, Джоша Моррисси и Брэндона Танева.

«Виннипег» набрал 100 очков в 70 матчах и идет на первой строчке в Западной конференции. «Эдмонтон» занимает 5-е место — 85 очков в 69 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Виннипег» — 3:4 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 0:1)

Голы: Дж. Скиннер — 12, 5:28 — 1:0. Перфетти — 15 (Самберг, Элерс), 13:39 — 1:1. Дж. Скиннер — 13 (Макдэвид, Нерс), 25:30 — 2:1. Моррисси — 11 (Нидеррайтер, Бэррон), 27:41 — 2:2. Танев — 10 (Иафалло, Флери), 43:56 — 2:3. Хаймэн — 25 (Нерс, Уолман), 54:26 — 3:3. Коннор — 37 (Моррисси, Шайфли), 61:13 — 3:4.

Вратари: С. Скиннер (Пикар, 55:03) — Хеллибак.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 23 (4+9+9+1) — 20 (5+7+7+1).

Наши: Подколзин (15.27/2/-1) — Наместников (13.31/1/-1).

21 марта. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 18347 зрителей.

  • Ралпачан Фляйшманъ

    Стю в этом году выдает стату А Хэ Эловца, причем не лучшего. Просто интересно: он вратарь типа Дубняка, который в Нефти ловил мышей, а в Соте раскрылся как топчик, или как Тай Конклин, который был кровинушкой, отличным бэкапом и любимцем публики, а в итоге эпически обделался в главной серии своей жизни с Кэролайной? Винни Пухи выбили соточку, но огорчило не поражение от них, а то, что святая парочка, фактически, в плофф входит на болячках.

    21.03.2025

  • Алексей Х

    "Один Скиннер - хорошо, а два - уже Эдмонтон".// Конфуций

    21.03.2025

  • Ну и Пидapac же ты!

    Нефть билась без Драйза и без Макди вторую половину матча, Хаймэн вроде как находит свою лучшую игру. Обидно что в 3м продержались 3 на 5, 4 на 5 а следом пропустили. Класс вратарей сделал разницу, Хеллибайк не раз и не два тащил выходы 1 на 1, Скиннер в итоге пускает в подмышку. Скиннера с дублем, редко сейчас таким балует.

    21.03.2025

  • Алексей Х

    Там не так было. См комментарий)

    21.03.2025

