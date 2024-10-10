«Виннипег» разгромил «Эдмонтон», Наместников не набрал очков
«Виннипег» на выезде крупно обыграл «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:0.
Российский нападающий «Джетс» Владислав Наместников не отметился результативными действиями. Он провел на льду 12 минут 15 секунд.
Российский форвард «Ойлерз» Василий Подколзин сыграл 11 минут 47 секунд и отметился 1 броском по воротам. Его показатель полезности — «-1».
Это была первая игра для обеих команд в новом сезоне.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Эдмонтон» — «Виннипег» — 0:6 (0:2, 0:3, 0:1)
Голы: Лаури — 1 (Нидеррайтер, Эпплтон), 14:56 — 0:1. Эпплтон — 1 (Нидеррайтер, Пионк), 18:35 — 0:2. Купари — 1 (Моррисси, Бэррон), 24:17 — 0:3. Самберг — 1 (Эпплтон, Лаури), 24:37 — 0:4. Коннор — 1 (бол., Моррисси, Шайфли), 29:33 — 0:5. Шайфли — 1 (бол., Элерс, Виларди), 54:15 — 0:6.
Вратари: С. Скиннер (Пикар, 31:08) — Хеллибак.
Штраф: 6 — 2.
Броски: 30 (9+14+7) — 20 (8+7+5).
Наши: Подколзин (11.47/1/-1) — Наместников (12.15/0/0).
10 октября. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|2
|2
|0
|4
|2
|Рейнджерс
|1
|1
|0
|2
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|5
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|6
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|7
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|8
|Питтсбург
|1
|0
|1
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|1
|1
|0
|2
|2
|Монреаль
|1
|1
|0
|2
|3
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|4
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|5
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|6
|Торонто
|1
|0
|1
|0
|7
|Бостон
|1
|0
|1
|0
|8
|Баффало
|2
|0
|2
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|1
|1
|0
|2
|2
|Юта
|1
|1
|0
|2
|3
|Сент-Луис
|1
|1
|0
|2
|4
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|1
|0
|1
|0
|8
|Колорадо
|1
|0
|1
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|1
|1
|0
|2
|2
|Калгари
|1
|1
|0
|2
|3
|Ванкувер
|1
|0
|1
|1
|4
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|5
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|6
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|1
|0
|1
|0
|8
|Эдмонтон
|1
|0
|1
|0
|11.10
|02:00
|
Оттава – Флорида
|- : -
|11.10
|02:00
|
Детройт – Питтсбург
|- : -
|11.10
|02:00
|
Нью-Джерси – Торонто
|- : -
|11.10
|02:00
|
Бостон – Монреаль
|- : -
|11.10
|02:00
|
Баффало – Лос-Анджелес
|- : -
|11.10
|02:30
|
Айлендерс – Юта
|- : -
|11.10
|03:00
|
Миннесота – Коламбус
|- : -
|11.10
|03:00
|
Нэшвилл – Даллас
|- : -
|11.10
|05:30
|
Сан-Хосе – Сент-Луис
|- : -