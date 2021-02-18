«Эдмонтон» обыграл «Виннипег», Макдэвид набрал 500-е очко в лиге

«Эдмонтон» 18 февраля в матче регулярного сезона НХЛ дома обыграл «Виннипег» (3:2).

Дублем в составе «Ойлерс» отличился немецкий форвард Леон Драйзайтль, две результативные передачи в свой актив записал Коннор Макдэвид. 24-летний канадец в данном матче набрал 500-е и 501-е очко в НХЛ.

После этой победы «Эдмонтон» стал третьим в Северном дивизионе с 20 очками, у «Виннипега» 19 очков и четвертое место.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Виннипег» — 3:2 (2:1, 1:0, 0:1)

Голы: Пульюярви — 4 (Макдэвид, Нюджент-Хопкинс), 3:45 — 1:0. Драйзайтль — 9 (Эннис, Расселл), 4:06 — 2:0. Шайфли — 8 (бол., Коннор, Моррисси), 19:06 — 2:1. Драйзайтль — 10 (бол., Нюджент-Хопкинс, Макдэвид), 36:45 — 3:1. Пионк — 2 (Элерс, Моррисси), 41:28 — 3:2.

Вратари: Смит — Хеллебак (59:09).

Штраф: 20 — 12.

Броски: 30 (9+10+11) — 35 (15+7+13).

18 февраля. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».