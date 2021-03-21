«Эдмонтон» одержал волевую победу над «Виннипегом»

«Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Виннипег» со счетом 4:2.

На шайбы Эндрю Коппа и Пьера-Люка Дюбуа хозяева ответили точными бросками Коннора Макдэвида, Дарнелла Нерса, Леона Драйзайтля и Девина Шора.

После этого матча «Эдмонтон» с 42 очками занимает второе место в Северном дивизионе, «Виннипег» с 38 очками — на третьей строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Виннипег» — 4:2 (1:2, 0:0, 3:0)

Голы: Копп — 6 (бол., Элерс, Дюбуа), 10:36 — 0:1. Дюбуа — 6 (Элерс, Моррисси), 15:27 — 0:2. Макдэвид — 21, 17:04 — 1:2. Нерс — 10 (Пулюярви), 43:19 — 2:2. Драйзайтль — 18 (Макдэвид, Пулюярви), 49:36 — 3:2. Шор — 2 (п.в., Нюджент-Хопкинс), 58:40 — 4:2.

Вратари: Смит — Хеллибак (58:23 — 58:40, 59:01).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 37 (11+15+11) — 31 (12+11+8).

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21 марта. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».