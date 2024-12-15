«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор матча НХЛ

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«Эдмонтон» на своем льду победил «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

За «Ойлерз» шайбы забросили Леон Драйзайтль, Райан Нюджент-Хопкинс, Зак Хайман, Коннор Браун, Кори Перри и Джефф Скиннер.

У «Голден Найтс» отличились Виктор Олофссон, Ноа Хэнифин и Бретт Хауден.

«Эдмонтон» набрал 38 очков и занимает 5-е место в Западной конференции, «Вегас» с 41 очком идет 3-м.