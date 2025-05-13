«Эдмонтон» и «Вегас» встретятся в матче второго раунда Кубка Стэнли

«Эдмонтон Ойлерз» и «Вегас Голден Найтс» встретятся в четвертом матче второго раунда Кубка Стэнли в ночь на вторник, 13 мая. Игра пройдет на арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне, стартовое вбрасывание состоится в 4.30 по московскому времени.

«Эдмонтон Ойлерз» — «Вегас Голден Найтс»: прямая трансляция матча плей-офф НХЛ (видео)

Основные события игры «Эдмонтон» — «Вегас» можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

В России отсутствуют официальные трансляции матчей НХЛ, видео появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и хостинга «VK Видео».

После трех матчей счет 2-1 в пользу «Ойлерз». В первом раунде Кубка Стэнли «Вегас» победил «Миннесоту» (4-2), а «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» (4-2).