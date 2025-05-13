Хоккей
13 мая, 04:00

«Эдмонтон» — «Вегас»: трансляция матча плей-офф НХЛ онлайн

«Эдмонтон» и «Вегас» встретятся в матче второго раунда Кубка Стэнли
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Эдмонтон Ойлерз» и «Вегас Голден Найтс» встретятся в четвертом матче второго раунда Кубка Стэнли в ночь на вторник, 13 мая. Игра пройдет на арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне, стартовое вбрасывание состоится в 4.30 по московскому времени.

«Эдмонтон Ойлерз» — «Вегас Голден Найтс»: прямая трансляция матча плей-офф НХЛ (видео)

Основные события игры «Эдмонтон» — «Вегас» можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

В России отсутствуют официальные трансляции матчей НХЛ, видео появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и хостинга «VK Видео».

После трех матчей счет 2-1 в пользу «Ойлерз». В первом раунде Кубка Стэнли «Вегас» победил «Миннесоту» (4-2), а «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» (4-2).

Материалы сюжета: Кубок Стэнли 2025: плей-офф НХЛ в Восточной и Западной конференциях
«Эдмонтон» — «Флорида»: трансляция матча финала Кубка Стэнли начнется в 3.00 мск 15 июня
Форвард «Эдмонтона» Скиннер — о финальной серии с «Флоридой»: «Это будет волнительно»
Новый контракт Орлова, вызов для Свечникова, дебют Никишина против Овечкина: итоги сезона россиян из «Каролины»
В финале Кубка Стэнли-2025 сыграют трое россиян
НХЛ объявила даты матчей финальной серии Кубка Стэнли
Перри — о выходе в финал Кубка Стэнли: «Мы обещали, что вернемся»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 21 14 7 30
2 Нью-Джерси 20 13 7 27
3 Айлендерс 22 12 10 26
4 Коламбус 22 11 11 25
5 Питтсбург 20 10 10 24
6 Вашингтон 21 11 10 24
7 Филадельфия 19 10 9 23
8 Рейнджерс 22 10 12 22
Атлантический дивизион И В П О
1 Детройт 22 13 9 27
2 Бостон 23 13 10 26
3 Тампа-Бэй 20 11 9 24
4 Оттава 20 10 10 24
5 Флорида 20 11 9 23
6 Монреаль 20 10 10 23
7 Торонто 21 9 12 21
8 Баффало 21 8 13 20
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 20 14 6 33
2 Даллас 21 13 8 29
3 Миннесота 22 11 11 26
4 Виннипег 20 12 8 24
5 Чикаго 21 10 11 24
6 Юта 21 10 11 23
7 Сент-Луис 22 7 15 20
8 Нэшвилл 20 6 14 16
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Анахайм 21 13 8 27
2 Вегас 20 10 10 26
3 Лос-Анджелес 22 10 12 26
4 Сиэтл 20 10 10 25
5 Сан-Хосе 21 10 11 23
6 Эдмонтон 23 9 14 23
7 Ванкувер 22 9 13 20
8 Калгари 22 6 16 15
Результаты / календарь
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
22.11
23.11
24.11
25.11
26.11
27.11
28.11
23.11 03:00 Филадельфия – Нью-Джерси - : -
23.11 03:00 Флорида – Эдмонтон - : -
23.11 03:00 Сан-Хосе – Оттава - : -
23.11 03:00 Монреаль – Торонто - : -
23.11 03:00 Вашингтон – Тампа-Бэй - : -
23.11 03:00 Питтсбург – Сиэтл - : -
23.11 04:00 Нэшвилл – Колорадо - : -
23.11 05:00 Юта – Рейнджерс - : -
23.11 06:00 Калгари – Даллас - : -
23.11 06:00 Анахайм – Вегас - : -
23.11 21:00 Баффало – Каролина - : -
Все результаты / календарь

