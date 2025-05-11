Хоккей
11 мая, 03:45

«Эдмонтон» — «Вегас»: смотреть трансляцию матча плей-офф НХЛ

«Эдмонтон» и «Вегас» сыграют в третьем матче второго раунда плей-офф НХЛ 11 мая
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

«Эдмонтон» и «Вегас» сыграют в третьем матче второго раунда плей-офф НХЛ в ночь на воскресенье, 11 мая. Матч пройдет в Эдмонтоне (Канада) на арене «Роджер Плэйс». Стартовое вбрасывание — в 4.00 по московскому времени.

«Эдмонтон» — «Вегас»: трансляция матча плей-офф НХЛ в прямом эфире (видео)

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Эдмонтон» — «Вегас» можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

Официальных трансляций НХЛ в России нет. В прямом эфире игры плей-офф североамериканской лиги показывают некоторые тематические сообщества социальной сети «ВКонтакте» и хостинга «VK Видео».

Счет в серии — 2-0 в пользу «Ойлерз». Команда из Эдмонтона на старте серии одержала две победы в гостях — 4:2 и 5:4 ОТ.

