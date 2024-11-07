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Сегодня, 07:19

Ассистентский хет-трик Барбашева помог «Вегасу» обыграть «Эдмонтон»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Иван Барбашев.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Вегас» на выезде переиграл «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

Российский нападающий «Голден Найтс» Иван Барбашев отметился тремя результативными передачами. Всего у него в этом сезоне 15 (7+8) очков.

«Вегас» с 19 очками занимает 2-е место в Западной конференции. «Эдмонтон» идет на 10-й строчке — 13 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Вегас» — 2:4 (0:1, 2:0, 0:3)

Голы: Айкел — 4 (Теодор, Барбашев), 16:05 — 0:1. Кулак — 3 (Нерс, К. Браун), 32:18 — 1:1. Хаймэн — 3, 35:56 — 2:1. Хэнифин — 2 (бол., Карлссон, Айкел), 50:05 — 2:2. Хэнифин — 3 (Барбашев, Хольц), 59:11 — 2:3. Стоун — 6 (п.в., Айкел, Барбашев), 59:55 — 2:4.

Вратари: С. Скиннер (59:15 — 59:55) — Хилл.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 29 (10+13+6) — 34 (9+12+13).

Наши: Подколзин (12.37/1/-1) — Барбашев (15.55/1/+3), Дорофеев (14.11/2/-1).

7 ноября. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 18347 зрителей.

Иван Барбашев
Хоккей
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Эдмонтон Ойлерз
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4 Рейнджерс 11 8 3 17
5 Коламбус 12 5 7 12
6 Айлендерс 13 5 8 12
7 Питтсбург 14 5 9 12
8 Филадельфия 13 4 9 9
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 13 9 4 19
2 Торонто 14 7 7 16
3 Тампа-Бэй 13 7 6 14
4 Детройт 12 6 6 13
5 Бостон 14 6 8 13
6 Оттава 12 6 6 12
7 Баффало 13 5 8 11
8 Монреаль 13 4 9 10
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 13 12 1 24
2 Миннесота 12 8 4 18
3 Даллас 11 7 4 14
4 Сент-Луис 13 7 6 14
5 Юта 13 5 8 13
6 Колорадо 13 6 7 12
7 Чикаго 14 5 9 11
8 Нэшвилл 13 4 9 9
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 13 9 4 19
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5 Эдмонтон 14 6 8 13
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