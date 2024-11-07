Ассистентский хет-трик Барбашева помог «Вегасу» обыграть «Эдмонтон»
«Вегас» на выезде переиграл «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.
Российский нападающий «Голден Найтс» Иван Барбашев отметился тремя результативными передачами. Всего у него в этом сезоне 15 (7+8) очков.
«Вегас» с 19 очками занимает 2-е место в Западной конференции. «Эдмонтон» идет на 10-й строчке — 13 очков.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Эдмонтон» — «Вегас» — 2:4 (0:1, 2:0, 0:3)
Голы: Айкел — 4 (Теодор, Барбашев), 16:05 — 0:1. Кулак — 3 (Нерс, К. Браун), 32:18 — 1:1. Хаймэн — 3, 35:56 — 2:1. Хэнифин — 2 (бол., Карлссон, Айкел), 50:05 — 2:2. Хэнифин — 3 (Барбашев, Хольц), 59:11 — 2:3. Стоун — 6 (п.в., Айкел, Барбашев), 59:55 — 2:4.
Вратари: С. Скиннер (59:15 — 59:55) — Хилл.
Штраф: 4 — 2.
Броски: 29 (10+13+6) — 34 (9+12+13).
Наши: Подколзин (12.37/1/-1) — Барбашев (15.55/1/+3), Дорофеев (14.11/2/-1).
7 ноября. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 18347 зрителей.
|Столичный дивизион
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|В
|П
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|1
|Каролина
|11
|9
|2
|18
|2
|Вашингтон
|12
|9
|3
|18
|3
|Нью-Джерси
|15
|8
|7
|18
|4
|Рейнджерс
|11
|8
|3
|17
|5
|Коламбус
|12
|5
|7
|12
|6
|Айлендерс
|13
|5
|8
|12
|7
|Питтсбург
|14
|5
|9
|12
|8
|Филадельфия
|13
|4
|9
|9
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|13
|9
|4
|19
|2
|Торонто
|14
|7
|7
|16
|3
|Тампа-Бэй
|13
|7
|6
|14
|4
|Детройт
|12
|6
|6
|13
|5
|Бостон
|14
|6
|8
|13
|6
|Оттава
|12
|6
|6
|12
|7
|Баффало
|13
|5
|8
|11
|8
|Монреаль
|13
|4
|9
|10
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|13
|12
|1
|24
|2
|Миннесота
|12
|8
|4
|18
|3
|Даллас
|11
|7
|4
|14
|4
|Сент-Луис
|13
|7
|6
|14
|5
|Юта
|13
|5
|8
|13
|6
|Колорадо
|13
|6
|7
|12
|7
|Чикаго
|14
|5
|9
|11
|8
|Нэшвилл
|13
|4
|9
|9
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|13
|9
|4
|19
|2
|Лос-Анджелес
|14
|8
|6
|19
|3
|Ванкувер
|11
|6
|5
|15
|4
|Калгари
|13
|7
|6
|15
|5
|Эдмонтон
|14
|6
|8
|13
|6
|Сиэтл
|14
|5
|9
|11
|7
|Анахайм
|12
|4
|8
|10
|8
|Сан-Хосе
|14
|4
|10
|10
|7.11
|03:00
|
Вашингтон – Нэшвилл
|3 : 2
|7.11
|04:00
|
Чикаго – Детройт
|1 : 4
|7.11
|04:30
|
Эдмонтон – Вегас
|2 : 4