13 мая, 07:22

«Эдмонтон» победил «Вегас» и находится в шаге от выхода в полуфинал плей-офф НХЛ

Сергей Разин
корреспондент

«Эдмонтон» в четвертом матче второго раунда плей-офф НХЛ обыграл «Вегас» со счетом 3:0.

Дубль оформил Адам Хенрик, 2 (1+1) очка набрал Эвандер Кейн.

Счет в серии 3-1 в пользу «Эдмонтона». Пятый матч пройдет 15 мая и начнется в 4:30 мск.

НХЛ

Плей-офф

1/2 финала конференции

«Эдмонтон» — «Вегас» — 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)

Голы: Хенрик — 2 (К. Браун), 1:27 — 1:0. Хенрик — 3 (Хаймэн, Кейн), 13:03 — 2:0. Кейн — 4 (Макдэвид, Бушар), 27:38 — 3:0.

Вратари: С. Скиннер — Хилл (55:14 - 56:27, 56:54).

Штраф: 13 — 11.

Броски: 32 (15+10+7) — 24 (5+7+12).

Наши: Подколзин (13.19/1/0) — Барбашев (18.09/1/0), Дорофеев (16.24/4/-2).

13 мая. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».

Счет в серии: 3-1.

  • black rider.

    читай Оккама, добавить больше нечего

    16.05.2025

  • Сергей

    Так что любой заговор, єто все равно что пирамиду заставить прочно стоять, поставив ее навершину. ======= т.е. не было заговора, для примера, убить Цезаря ? ножики сами по себе его порезали... случайное стечение обстоятельств. А Ли Харви Освальд произвел 4 выстрела за 10 секунд, причем один с противоволожной стороны от здания книгохранилища (где он был по официальной версии) и все это тоже как само собой.... Конечно, люди не способны что-то организовать или создать в отличии от термитов )))) Живи и дальше в иллюзиях.

    15.05.2025

  • black rider.

    И еще, я не говорю , что Бжезинский не хотел разрушить союз, хотел, и Рейган тоже хотел, земля ему пухом, а Буш уже к примеру не хотел. Так что одни хотят рос развалить, другие не хотят, а говорят исламский терроризм главная проблема, третьи китай, кароче єто не заговор, а реакция на сложившуюся ситуацию

    15.05.2025

  • black rider.

    1." методички Сороса", " наш заокеанский хазяин", " контролируемЬІй инет", " заговор против рос с целью уничтожения". ну 4, ок. То есть , я не говорю , что єтого нет, просто оно не оказЬІвает определяющего влияния, ну может в 10- 20%, а может влияние измеряется вообще в долях процентов. Мне тут на ум еще одна аналогия пришла, тЬІ считаешь, что мир, как термитник, типа отдельно каждЬІй термит не знает , что строит, но есть колективнЬІй разум, которЬІй ими управляет , и у них получается сооружение с кондиционированием воздуха( по NG смотрел). Короче у людей все совсем по другому, один с другим договориться не могут, а чтоб к примеру50 или 100, да еще в долгострочной перспективе, єто вообще нереально. СлЬІшал такой термин " бритва Оккама" ? если в двух словах, то самое простое решение из доступнЬІх является правильнЬІм, чувак додумался об єтом еще 500 лет назад. Так что любой заговор, єто все равно что пирамиду заставить прочно стоять, поставив ее навершину.

    15.05.2025

  • Сергей

    1. какие мои высказывания являются конспирологией? хотя бы пару из 5 ))) 2. зачем держать в уме, когда авторы чуть ли не по пунктам расписывают, что надо делать и что делается, чтобы ослабить Россию, своего врага. 3. "Дропшот", "Немыслимое" и еще много чего это что? любовные писульки гимназистов ? 4. "Легко жить с закрытыми глазами " (с) Если ты считаешь, что никаких заговоров против России нет, то это твое право. Продолжай жить в иллюзиях. Я тебя переубеждать не собираюсь. Разговор можно заканчивать. Пустое рассказывать слепому о красках природы.

    14.05.2025

  • black rider.

    в продолжение не знаю может такой пример тебе будет понятнее. Я атеист, а тЬІ к примеру ортодоксальнЬІй христианин, и тЬІ мне говоришь " почему в бога не веришь? я тебе приведу сотни доказательств, что бог есть, и могу посоветовать кучу серьезнЬІх книг , которЬІе доказЬІвают, что бог существует, к примеру библия, а еще много философов, или научное сообщество, ну єти напрямую не говорили, но рассуждали о божьем промЬІсле, что косвенно подтверждает его существование". А я тебе отвечаю, что библию я читать не буду, а нормальнЬІе авторЬІ они про яичницу, а не божий промЬІсел рассуждали, и говориили прямо, что єто про яичницу. А тЬІ мне отвечаешь, что я типа вдумчиво, анализируя, читать не умею. Я надеюсь тЬІ понимаешь иносказательно. Короче, очистишь свою голову от конспирологии, тогда и про книги можно поговорить

    14.05.2025

  • black rider.

    во многом контролируется Западом-?---- Конспирология из тебя прет со всех щелей. О том , что Тодд конспиролог тЬІ мне и сказал, поскольку все твои вЬІсказЬІвания, приведеннЬІе вЬІше( я штук пять насчитал) являются конспирологией, я подумал, что тЬІ мне таких авторов и посоветуешь, но оказался слегка неправ, а из инета я узнал, что похоже Хантингтон не конспиролог. ТЬІ читая любую книгу изначально держишь в уме, что существует заговор птотив рос, и потом читая, естесно находишь подтверждение своим словам , потому спор между нами абсолютно бессмЬІсленен

    14.05.2025

  • Сергей

    :rofl::rofl::rofl::rofl: все смотрят на прочитанное и на реальность под своим углом. опираясь на свое мировозрение , опыт и знания. Тодд - конспиролог. Это ты в инете прочитал ))) Вижу, что серьезные книги ты не читаешь, а знания берешь из инета, где во-первых много мусора, во- вторых он во многом контролируется Западом. А кто платит , тот и заказывает музыку. Тодд серьезный ученый, который предсказал распад СССР еще в 70-е годы, когда об этом никто и мечтать на Западе не мог.

    14.05.2025

  • Сергей

    прочитай книгу. смысл этой книги в этой цитате. Произносил он ее или нет, не так важно...Тот, кто умеет читать и анализировать увидит это в книге Бжезинского. Весь смысл его деятельности был направлен именно на достижение этого результата и надо признать, что ему многое удалось.

    14.05.2025

  • black rider.

    Хантингтона и Шпенглера возьму на заметку, Тодд -- конспиролог. Приведенная тобой, якобЬІ цитата плюс " методички Сороса" говорит мне о том, что все что тЬІ читаешь, пропускаешь через призму теории заговора и єто сильно искажает текст , другими словами тЬІ смотришь на прочитанное под другим углом

    14.05.2025

  • black rider.

    признаюсь не читал ни одного из приведеннЬІх авторов, Шпенглера слЬІшал, про остальнЬІх нет. Но что интересно, говоришь , что прочитал Бжезинского, но єтой цитатЬІ про рос там нет, инет вЬІдает, что єто фейк

    14.05.2025

  • Так Надо

    Не напрягайся, пособник шароварцев. С моей головой все норм. А у тебя канализацию прорвало, затыкай)

    14.05.2025

  • Сергей

    для начала поробуй осилить Збигнева Бжезинского. "Великая шахматная доска".. Там много разных интересных мыслей, но главная - „Новый Мировой Порядок будет строиться против России, на руинах России и за счет России.“ Вот только нас , русских, это не устраивает. Также рекомендую Хантингтона "Столкновение цивилизаций". Эммануэль Тодд "После империи", "Поражение Запада". Старину Шпенглера "Закат Европы". Давай это для начала, а потом будем дискутировать. А то мне даже как-то неудобно, я тебе серьезные аргументы, а ты шпаришь из методички от Сороса.

    14.05.2025

  • black rider.

    серьезные книги и статьи-------------- а поконкретнее, авторов пожалуйста

    14.05.2025

  • Сергей

    так у тебя все вместе - и мало и плохо.... ты бы читал побольше серьезные книги и статьи, комиксы не единственный источник информации в жизни.

    14.05.2025

  • black rider.

    лучше понимать мало, чем понимать плохо

    14.05.2025

  • Сергей

    а тебе вредит дремучее невежество в истории..политке и многих других областях. учи матчасть прежде чем с кем то спорить

    14.05.2025

  • black rider.

    я вроде читать тебе не советовал, Артему, помню ,советовал, тебе вроде нет. Если, вдруг, да, то забираю свой совет обратно, чтение тебе вредит

    13.05.2025

  • black rider.

    не надейся, переговоров ща не будет, возможно через полгода

    13.05.2025

  • Maks

    Не возьмут, потеряли уже серию. Эдмонтон слишком серьезен, чтобы сейчас 3 раза проиграть

    13.05.2025

  • Maks

    Не надо, Каролина проиграет)

    13.05.2025

  • Сергей

    У Трампа деменция!!???... Ты поосторожнее так о своем хозяине... а то он обидится и лишит любимую незалежную неньку финансовой и военной помощи....

    13.05.2025

  • Maks

    Сейчас это относится к Флориде, а не Вегасу)

    13.05.2025

  • Maks

    Уже приближаются переговоры, надеюсь, что на этом все успокоится, и тут будут спокойно обсуждать хоккей, а не кто насколько плохой или какой нации.

    13.05.2025

  • Сергей

    Родина человека, который создал водородную бомбу и потом, проведя расчеты, всерьез предлагал взорвать ее в океане у побержья США, чтобы вызванное взрывом цунами высотой несколько сот метров смыло Соединенные Штаты со всеми городами.... Какой ты кровожданый, однако, вместе со своим кумиром....ВВП по сравнению с тобой просто невинный ребенок из песочницы.... И только после встречи с Еленой Боннер он стал "борцом за мир" и диссидентом....Сахаров был гениальным ученым, но в политике наивным мечтателем..... Про таких на Западе говорят "полезный дурак", т.е. человек, который сам того не понимая, проводит чужую, враждебную политику, которая наносит вред его Родине.

    13.05.2025

  • black rider.

    тЬІ,я вижу читал ,читал, да недочитал. Я тоже ничего плохого в любви к родине не вижу если єто родина Сахарова, а если єто-- место ниже спинЬІ того кто правит, то єто уже другой вопрос

    13.05.2025

  • black rider.

    и не стЬІдно тебе бЬІть таким глупЬІм? "Шароваровец", ясное дело придумать самому, какое- то иное определение тяжело, ну поищи в инете. Хотя, я, канеш понимаю,написал к примеру" кастрюлегловЬІй" и тебя плюсами завалили, и зачем лишний раз напрягаться, голова ж у тебя затем , чтоб в нее есть, а не думать

    13.05.2025

  • Сергей

    А ты забавный... а знаешь когда и почему он произнес эту цитату ? Это называется, слышал звон, но не знаешь о чем он )))Доктор Самюэль Джонсон произнес это 7 апреля 1775 года И вот по какому поводу. Он был сторонником тори, которые были у власти, а виги их активно критиковали и, пытыясь прорваться к власти, широко и часто использовали термин "патриотизм". Так вот, Джонсон поскольку термин активно использовался вигской оппозицией в политической полемике и для собственного позиционирования, произнес это, чтобы противопоставить "истинный патриотизм тори" ложному патриотизму вигов. В первом издании своего словаря английского языка (1755) Джонсон определил слово «патриот» следующим образом: «тот, чьей руководящей страстью является любовь к своей стране». Так что ничего плохого в патриотизме, т.е. любви к своей Родине , автор цитаты не видел. Учи матчасть, лишний раз подтвердил, что украинцы народ малообразованный. От этого и все их проблемы.

    13.05.2025

  • maxcds

    Время покажет. Примеров когда у измочаленных силенок не хватило наберется, вестимо, поболее.

    13.05.2025

  • Muslim Galeev

    Масляные не сбавляйте оборотов.

    13.05.2025

  • Muslim Galeev

    Осокин радует ваша самокритчность.

    13.05.2025

  • black rider.

    то бЬІла цитата, одного умного англичанина, с которой я согласен, Трамп неумнЬІй и не оч образованЬІй чел, у которого к томуже деменция, ужас , что старперЬІ управляют самой могущественной страной

    13.05.2025

  • Apei

    в регулярке другой уровень сопротивления

    13.05.2025

  • alehan.227472

    Вегас - хорош миндальничать! Выноси жуликов в лазарет. По-жёстче надо. Хорошо бы начать с немца, печень он субтильный и нервный, начнёт отвечать, сразу удаление. Потом есть негр Кейн, он всегда на порошке и следовательно на взводе. С ним тоже можно. Ну и наконец мажор коннор, то со старыми комплексами. Знает, что занимает чужое место в ПО. С ним не то что можно, нужно играть на грани, проверить у борта как хорошо зажило плечо:) Ставлю на Вегас в рулетку- возьмут 3 матча !

    13.05.2025

  • alehan.227472

    Вперед на Отсос Петрович! Как обычно:)

    13.05.2025

  • zayarxipko

    Мужики, кто любит ставить. Не верьте всяким группам, каналам и т.д. Потеряете деньги. Есть отличный 12-летний сервис. В яндексе ищите по фразе – «серебряный прогноз сервис». На МАТЧ ТВ про них сюжет был. Прогнозы играют до победы!

    13.05.2025

  • d.markelov

    Ecли нужнa пoмoщь в cтавкax - black-bets.ru

    13.05.2025

  • Сергей

    А в США все такие патриотичные. Трамп вообще патриот из патриотов... По твоему мнению он тоже негодяй ? или это как всегда другое?

    13.05.2025

  • Так Надо

    Все проще - плюющийся ядом самостийный шароварец)

    13.05.2025

  • Капитон Матроскин

    А банкиры вчера шикарно раскатали американов. Без вариантов. Им бы еще Рому Йосю в состав и ваще круть была бы.

    13.05.2025

  • Юниор Мирный

    Вегас заберёт три подряд, только если Эдмонтон реально поплывёт. Но пока нет ходу пароходу, держатся, не поплыли...

    13.05.2025

  • Юниор Мирный

    Иногда лучше помочалиться, чем быстро пройти соперника. В 2023 Флорида прошла Каролину со свипом, а Вегас закусился с Далласом на шесть матчей. При этом "измочаленный" Вегас в финале от Флориды камня на камне не оставил. А ЛА в 2014 на пути к финалу - три семиматчевых серии. Полагаю, примеров много наберётся.

    13.05.2025

  • Ралпачан Фляйшманъ

    А я вот, как гот из Южного парка, скажу, что шансы Вегаса на выигрыш серии после этой игры остались такие же, как и до нее. Скиннер легко может провалить три игры подряд, а если Рулеточники поймат кураж, то все возможно. Пока что с ними случилось вс? плохое, что могло (кроме прошлой игры, естественно). Ну и говорить про Чашку Нефти при живых Далласе, Кошаках, Торонтовке ... Кам он, во всех остальных парах понимают, что это шанс жизни, никто разваливаться не будет. И да, у Нефти второй киперс если что, Родриг. Это даже не уровень плоффа АХЛ.

    13.05.2025

  • Гмитрий Дуберниев

    Сегодня "Лыцари" были какие-то совсем варёные. После того как счет стал 0-3, было такое впечатление, что главным для них было не проиграть крупнее.

    13.05.2025

  • Капитон Матроскин

    Вангую финал КС: Каролина - Эдмонтон. Скриньте))

    13.05.2025

  • black rider.

    патриотизм, последнее прибежище негодяя

    13.05.2025

  • ГлавПатриот

    Речь про позапрошлый

    13.05.2025

  • ГлавПатриот

    К=клоун

    13.05.2025

  • Arturio

    в том году они играли без него

    13.05.2025

  • Neil

    Вполне вероятен прошлый финал. Это мощно довольно таки. Я только ЗА!

    13.05.2025

  • Саша

    Опыт игроков в плейофф важен. Леон Драйзайтель ( 29 лет ) относительно Перри ( 39 лет ) и Хенрика ( 35 лет ) молодой, но плейофф забивает мало. Раньше Вегас часто выручал Павел Дорофеев ( 24 года), но сейчас к его манере игры привыкли. А ничем новым, непредсказуемым Павел не отличается. Высокая вероятность, что Эдмонтон пройдёт дальше. Но дальше Эдмонтону будет сложнее, если он будет доводить серию до 7 матча.

    13.05.2025

  • afino61

    вот любишь ты , сирожка , себе льстить)) "поклонники")) просто твоё "31я команда по игре" про будующего финалиста - это уже мем)

    13.05.2025

  • Догада

    Драйзайтль - худший

    13.05.2025

  • Сергей

    понятно.. расовая теория... еще один поклонник фюрера

    13.05.2025

  • Сергей

    Действительно, все тайное рано или поздно становится явным.... Оказывается, фифочка мой поклонник. Тщательно все фиксирует, конспектирует , каждую мысли записывает в свою книжечку памяти:joy::joy::joy:

    13.05.2025

  • maxcds

    Списываешь опять.

    13.05.2025

  • ГлавПатриот

    Не ври, ты прыгал на костях, радовался их "донному месту". Про потолок в первый раунд ты писал перед ПО. Зато про Кучерова наоборот второй сезон подряд: "ему не нужны цацки, он будет в кубке рубиться". Итог - Арт Росс и вылет в первом раунде.

    13.05.2025

  • Scallagrim

    Патриоты объективные люди? Феерично. Начать с того, что они, вообще, не люди. Нелюди.

    13.05.2025

  • maxcds

    Не, ты чего это удумал? Загрузив сглазить их могу.

    13.05.2025

  • True Timati

    В отличии от Нефти, это было! В новейшей истории естественно

    13.05.2025

  • Сергей

    если команда находится на 31 месте из 32 команд это что, свидетельство ее силы и гарантия, что они выиграют КС ??? Ты сам то понял. что написал:joy::joy::joy: они были на 31 месте, играли плохо и я объективно указал, что в таком состоянии первый раунд это потолок для команды. Потом они провели работу над ошибками, сменили тренера, изменили систему игры и добились успеха.

    13.05.2025

  • Алексей Х

    Вы же чертовы обладатели чашки! === Когда это было... С таким же успехом можно и Колорадо, СЛБ и Тампу вспомнить)

    13.05.2025

  • ГлавПатриот

    Это не ты ли, "объективный", плясал в прошлом сезоне когда Нефть находилась на 31 месте? А потом что первый раунд ее потолок?))

    13.05.2025

  • ГлавПатриот

    Также как и Ямамото. Но с русским не прошли Вегас в ПО, теория не работает)

    13.05.2025

  • True Timati

    И ведь не лень бездельнику бегать, как паховая вошь по веткам

    13.05.2025

  • Сергей

    Просто они объктивные люди, адекватные в отличие от вас. И когда видят сильную игру команды, то так и говорят об этом. А мечтать можно о чем угодно... это же не запрещено.. Или я ошибаюсь7 и вы, либерасты, даже это запрещаете?

    13.05.2025

  • Алексей Х

    Они его слили потому что

    13.05.2025

  • ГлавПатриот

    С Климом Костиным ранее не зашло..

    13.05.2025

  • Грег Хаус

    В целом, Эды показали сегодня - свой самый лучший хоккей

    13.05.2025

  • Гаттузо Крут!!!!!!#!

    Юродивый фашист фифка опять зверствует. :weary::thumbsdown::middle_finger:

    13.05.2025

  • Грег Хаус

    Нефть зажглась

    13.05.2025

  • True Timati

    Казалось психологически Нефть должна была сломаться после обидного проигрыша 3-го матча, но поди ж ты! Скиннер вспомнил, что можно не пропускать, да и нижние звенья Нефти в порядке. И это ещё без Экхольма. Тяжело Вегасу будет. Ставил на 4-3 на Вегас, но сенодняшняя игра показала, что Нефть долго запрягает, зато быстро едет. Рыцарям не раскисать. Следующий мачт дома, правда это не гарант победы. Но пока есть шансы - всё возможно. Вы же чертовы обладатели чашки! Начинайте ремонтаду!!!

    13.05.2025

  • Сергей

    Не кори себя...все мы не без греха. И вообще, жизненный путь это непрерывная череда приобретений и потерь, ошибок и правильных решений , побед и поражений. успехов и неудач....а в конце будет тишина и покой...

    13.05.2025

  • Алексей Х

    Нефти обязательно нужно брать следующий матч. Почему? Зализать раны/восстановиться к финалу конференции, пока соперник по нему будет страдать (есть ощущение, что Даллас с Виннипегом доиграются до 7 матчей). Кто-то скажет, что долгий отдых может выбить из ритма. Да, на один матч (первый) возможно, но на дистанции все равно преимущество в свежести и боекомплекте игроков точно скажется. Ну а финал КС будет уже проще взять - есть опыт игры там, да и на Востоке будет сеча похлеще, чем сейчас у Фло и Торонто. Шансы на КС здесь и сейчас - 75%. И весомая роль в этих % - фактор Подколзина. Наличие русского игрока в команде - обязательное условие в последние годы для КС.

    13.05.2025

  • ГлавПатриот

    Забавно как патриоты перед раундом мечтают о провале Эдмонтона, а когда не идёт - то переобуваются и подстилку стелят. То смеются над вратарями, Нерсом и Брауном, то внезапно самовозка))

    13.05.2025

  • zeromanj

    Макди должен наконец взять кубок, хотя бы в память о его самом мощном и одиозном поклоннике, пресловутом Михайле Пронькине) Окромя Михайлы никто не мог в достатошно полной мере оценить богоподобный талант мальчонки

    13.05.2025

  • Osokin L

    Ставил на Вегас. Был молод и глуп.

    13.05.2025

  • Гаттузо Крут!!!!!!#!

    Дно опять идет на встречу Флориде в финале. Хотя там есть жесткий Даллас. Но тут есть Каролина, да и Торонто еще будет трепыхаться.

    13.05.2025

  • Алексей Х

    Займи и загрузи на нефть))

    13.05.2025

  • Грег Хаус

    Скинер бесспорно - герой матча

    13.05.2025

  • Грег Хаус

    Эды показали, что у них есть потенциал

    13.05.2025

  • Андрей Андрей

    Да,втихаря у Спирта-Майка хаверу заложил,все равно он в редакции на диване спит.

    13.05.2025

  • Грег Хаус

    Хил бабочку пропустил

    13.05.2025

  • Сергей

    Успехов самобытной заводской команде из глухой канадской провинции. В отсутствии лидеров, которых плотно прикрыли, повозку тянут нижние звенья, чего не было в прошлые годы и это засталяет очень серьезно рассматривать претензии Эдмонтона на КС. Вегас мне напоминает Вашингтон. К ПО подошли на спаде и совсем не напоминают себя в ренулярке. имхо.

    13.05.2025

  • Грег Хаус

    Эды по скорости очень мощно начали - а потом довели до победы

    13.05.2025

  • maxcds

    Без шансов. В нынешней самовозке любой условный Мозякин легко бы стал чемпионом. С таким пондусом даже до ворот доезжать не требуется. Кто остановит ойлерз? Торонта-Фло измочалят друг друга. Каролина? Вряд ли. Даллас, а тем более Виннипег тоже пока не видно засчет чего. Можно осторожно начинать поздравлять ЭО с завоеванием КС? )))

    13.05.2025

  • Грег Хаус

    Скинер стал вратарём

    13.05.2025

  • Алексей Х

    хату поставил поди) с пополнением бюджета тогда!

    13.05.2025

  • Алексей Х

    Все к этому и идет.

    13.05.2025

  • nikola mozaev

    Взять три матча подряд у Вегаса точно не получится, ещё одну игру Макдэвид и компания обязательно заберут. До серии считал фаворитом Вегас, но оказался не прав. В Эдмонтоне персонально болею за Леона Драйзайтля. Это классный хоккеист и боец до мозга костей. Но если оставить за скобками симпатии, то главным фаворитом этого Кубка Стэнли Эдмонтон всё равно не считаю.

    13.05.2025

  • Mr.Trololo

    Отличный матч, в первую очередь тактически. Никто наконец-то не ляпнул. И о боги, Скиннер - сухарь!!!))) Но далеко не все решено в этой серии :-)

    13.05.2025

  • LemieuxMario3

    Вперед за кубком нефтебаза!)))

    13.05.2025

  • Андрей Андрей

    Я еще прошлым летом или осенью писал что в 25-ом кубок будет у Эдмонтона.

    13.05.2025

  • Андрей Андрей

    Кончилась эра железноголовых.

    13.05.2025

  • baruv

    Даллас-Эдмонтон было бы интереснее. Надеюсь, что так и будет.

    13.05.2025

  • Алексей Х

    Легко, уверенно, на классе - табор уходит в небо... ХК Нефтчи с сухой победой и выходом в финал конференции второй год подряд! (Не верю, что рыцари смогут 3 шт. на заказ выиграть, как-то проржавели у них доспехи). В принципе, возможен и прошлогодний повтор с Далласом. Мазута поймала свою игру, и несчастный случай в прошлом матче только сделал их сильнее.

    13.05.2025

  • Дайте ходу пароходу

    Этот Эдмонтон чертовски хорош!! Свяжут лидеров, и тут то Кори включит Перри, то Адам вызовет Хенрика, да ещё и "чернявый", когда вратарей не калечит, номера исполняет. Сегодня безупречная игра. В первом вгоняли рыцарей под лёд, во втором слегка отпустили вожжи, в третьем спокойно докатили по счёту. Не видно за счёт чего Вегас может забрать три матча, и Хилл явно переплаченный))

    13.05.2025

    «Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор матча плей-офф НХЛ
