«Вегас» обыграл «Эдмонтон» благодаря автоголу Драйзайтля за секунду до сирены
«Вегас» в третьем матче второго раунда плей-офф НХЛ на выезде обыграл «Эдмонтон» со счетом 4:3.
В составе «Голден Найтс» отличились Николя Руа, Уильям Карлссон и Рейли Смит, на которого также записали победный гол за 0,4 секунды до сирены: шайбу в свои ворота переправил Леон Драйзайтль. У «Ойлерз» дубль на счету Кори Перри, еще одну шайбу забросил Коннор Макдэвид.
Счет в серии 2-1 в пользу «Эдмонтона». Следующий матч пройдет 13 мая и начнется в 4:30 мск.
НХЛ
Плей-офф
1/2 финала конференции
«Эдмонтон» — «Вегас» — 3:4 (2:2, 0:1, 1:1)
Голы: Перри — 4 (Макдэвид, Драйзайтль), 7:19 — 1:0. Перри — 5 (бол., Бушар, Нюджент-Хопкинс), 11:12 — 2:0. Руа — 2 (Хэг, Колесар), 15:17 — 2:1. Смит — 2 (Айкел, Уайтклауд), 16:11 — 2:2. Карлссон — 3 (Хэнифин, Пьетранджело), 37:05 — 2:3. Макдэвид — 3 (Бушар, Драйзайтль), 56:58 — 3:3. Смит — 3 (Карлссон, Макнэбб), 59:59 — 3:4.
Вратари: С. Скиннер — Хилл.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 20 (6+7+7) — 23 (9+7+7).
Наши: Подколзин (8.19/0/-1) — Барбашев (20.21/1/-1), Дорофеев (15.54/1/0).
11 мая. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».
Счет в серии: 2-1.
