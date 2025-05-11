«Вегас» обыграл «Эдмонтон» благодаря автоголу Драйзайтля за секунду до сирены

«Вегас» в третьем матче второго раунда плей-офф НХЛ на выезде обыграл «Эдмонтон» со счетом 4:3.

В составе «Голден Найтс» отличились Николя Руа, Уильям Карлссон и Рейли Смит, на которого также записали победный гол за 0,4 секунды до сирены: шайбу в свои ворота переправил Леон Драйзайтль. У «Ойлерз» дубль на счету Кори Перри, еще одну шайбу забросил Коннор Макдэвид.

Счет в серии 2-1 в пользу «Эдмонтона». Следующий матч пройдет 13 мая и начнется в 4:30 мск.

НХЛ

Плей-офф

1/2 финала конференции

«Эдмонтон» — «Вегас» — 3:4 (2:2, 0:1, 1:1)

Голы: Перри — 4 (Макдэвид, Драйзайтль), 7:19 — 1:0. Перри — 5 (бол., Бушар, Нюджент-Хопкинс), 11:12 — 2:0. Руа — 2 (Хэг, Колесар), 15:17 — 2:1. Смит — 2 (Айкел, Уайтклауд), 16:11 — 2:2. Карлссон — 3 (Хэнифин, Пьетранджело), 37:05 — 2:3. Макдэвид — 3 (Бушар, Драйзайтль), 56:58 — 3:3. Смит — 3 (Карлссон, Макнэбб), 59:59 — 3:4.

Вратари: С. Скиннер — Хилл.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 20 (6+7+7) — 23 (9+7+7).

Наши: Подколзин (8.19/0/-1) — Барбашев (20.21/1/-1), Дорофеев (15.54/1/0).

11 мая. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».

Счет в серии: 2-1.