11 мая, 06:45

«Вегас» обыграл «Эдмонтон» благодаря автоголу Драйзайтля за секунду до сирены

Сергей Разин
корреспондент
«Эдмонтон» — «Вегас» — 3:4
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Вегас» в третьем матче второго раунда плей-офф НХЛ на выезде обыграл «Эдмонтон» со счетом 4:3.

В составе «Голден Найтс» отличились Николя Руа, Уильям Карлссон и Рейли Смит, на которого также записали победный гол за 0,4 секунды до сирены: шайбу в свои ворота переправил Леон Драйзайтль. У «Ойлерз» дубль на счету Кори Перри, еще одну шайбу забросил Коннор Макдэвид.

Счет в серии 2-1 в пользу «Эдмонтона». Следующий матч пройдет 13 мая и начнется в 4:30 мск.

НХЛ

Плей-офф

1/2 финала конференции

«Эдмонтон» — «Вегас» — 3:4 (2:2, 0:1, 1:1)

Голы: Перри — 4 (Макдэвид, Драйзайтль), 7:19 — 1:0. Перри — 5 (бол., Бушар, Нюджент-Хопкинс), 11:12 — 2:0. Руа — 2 (Хэг, Колесар), 15:17 — 2:1. Смит — 2 (Айкел, Уайтклауд), 16:11 — 2:2. Карлссон — 3 (Хэнифин, Пьетранджело), 37:05 — 2:3. Макдэвид — 3 (Бушар, Драйзайтль), 56:58 — 3:3. Смит — 3 (Карлссон, Макнэбб), 59:59 — 3:4.

Вратари: С. Скиннер — Хилл.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 20 (6+7+7) — 23 (9+7+7).

Наши: Подколзин (8.19/0/-1) — Барбашев (20.21/1/-1), Дорофеев (15.54/1/0).

11 мая. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».

Счет в серии: 2-1.

Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Эдмонтон Ойлерз
«Эдмонтон» — «Флорида»: трансляция матча финала Кубка Стэнли начнется в 3.00 мск 15 июня
Форвард «Эдмонтона» Скиннер — о финальной серии с «Флоридой»: «Это будет волнительно»
Новый контракт Орлова, вызов для Свечникова, дебют Никишина против Овечкина: итоги сезона россиян из «Каролины»
В финале Кубка Стэнли-2025 сыграют трое россиян
НХЛ объявила даты матчей финальной серии Кубка Стэнли
Перри — о выходе в финал Кубка Стэнли: «Мы обещали, что вернемся»
  • Apei

    на двоих кори и пэри далеко не уедешь

    12.05.2025

  • hant64

    Это статистически их нет. Но они есть)).

    11.05.2025

  • Алексей Х

    В хоккее нет автоголов)

    11.05.2025

  • hant64

    Автогол точно самый поздний в истории. Драйз вляпался в неё)).

    11.05.2025

  • Весёлый cancels War-Sheep

    Да вон Женек продолжает писать, что все здесь на протяжении многих лет повторяли все про эднонтон. Сложно отказаться от стереотипного мышления и признать свои промахи, понимаю.

    11.05.2025

  • Весёлый cancels War-Sheep

    В двух этих конкретных сериях вполне очевидно, кто хотя бы номинально считается фаворитом. Плюс вечное неверие в силу канадских команд (не без основания, конечно). Зайди на ветку прогнозов и посмотри, Торонто практически никто не давал шансов из форумных.

    11.05.2025

  • Алексей Х

    Не самый ли поздний гол ПО в истории?

    11.05.2025

  • shurikfromkaragay

    Потомучто ему помогает Перри.

    11.05.2025

  • совва

    вот что значит снайпер прирожденный)) видит возможность и ее использует, еще и зо 0.3 до когца матча)

    11.05.2025

  • Саша

    В составе «Эдмонтона» слишком много игроков кому уже за 30 лет. Поэтому «Вегас» за счёт бегунков создал больший атакующий траффик. Но шайбы эти бегунки в плейофф забросить не могут. 34-летний Райлли Смит, 32-летний Вильям Карлссон и 28-летний Николя Руа забрасывали за «Вегас». Если бы не помощь Леона Драйзайтеля, то «Вегас» практически на равных, на своей площадке играл с командой ветеранов «Эдмонтона». И неизвестно победил ли бы «Вегас» «Эдмонтон» в овертайме. Победитель этой серии вряд ли сможет претендовать на Кубок Стенли.

    11.05.2025

  • hant64

    Драйзайтль, как истинный снайпер, знает, что отличный пас на пустые не должен пропадать. Он и не дал ему пропасть:grin::grin:

    11.05.2025

  • N.A.F.1974

    Ты в своей реальности.Особенной.А я тебе между прочим вопрос задавал ,касаемо перспектив Торонто против Флориды.Помню что ты ответил.Сам я не взялся предсказать итог серии,сказав лишь ,что Торонто не надо списывать.Штамп- темная лошадка уместен.Ну какие андердоги.У кленовых самая длинная(среди действующих) серия выходов в ПО.Костяк тот же.Есть элита.Глубина тоже.Берруби.Нефть и вовсе (который год) чуть не главный фаворит.И если так случится(что канадские команды дальше пройдут) это совсем не потянет на сенсацию.

    11.05.2025

  • Kiril1Yrich

    драйз прост одаун

    11.05.2025

  • Женек10

    да, 9 мая

    11.05.2025

  • Uisge Beatha

    Драйз претендует на приз лучшего двухстороннего игрока плова

    11.05.2025

  • Упёртый русский

    А он писал здесь, что русские - фашисты? Не видел, извини, если что...

    11.05.2025

  • Электросталец

    Вакцина АКДС, от столбняка еще в составе

    11.05.2025

  • Упёртый русский

    Рано, ой рано ты такое запел... Или чувствуешь, что следующего такого шанса может и не быть? Но вообще записывать в полное днище уже суперопытные команды в самом соку возможностей с Макдэвидом, Драйзом, Мэттьюсом и Марнером в составе, ни одной и не двумя сериями в КС - это так себе. Да я на форуме и не видел такого. Писали, что канадское проклятье не даст Торонте и ЭО поднять над головой КС. Но это несколько другое, чем днища, слабаки и пр. Нет?

    11.05.2025

  • Werewolf

    Ну у вашика в свое время был мистер 7 матч, Уильямс по моему. Но и он не ромог. Должно и Перри когда то фартануть. Сегодня вон зарешал

    11.05.2025

  • Женек10

    теперь это когда ? это не дно, с двумя такими нападающими и крутым составом так и не может взять кубок , в финал конфы проходит за счёт сладкого дивизиона и встречает там соперника, который в первых двух раундах устает в играх с нормальными командами. сколько раз за годы макдака и драйза нефть в финале играла ? кубок где у "не дна"?

    11.05.2025

  • Весёлый cancels War-Sheep

    "Есть у нас подозрение, что ты, мил человек, стукачок"(с) Кто со всей вашей лигой кричал на каждом шагу, что Эдмонтон дно, а теперь оказалось, что не совсем дно? Ну и кто после этого балаболка?

    11.05.2025

  • bvp

    И с мамой не мутит, сил вагон.

    11.05.2025

  • fonkom

    Нет, шайба скользила параллельно линии ворот.

    11.05.2025

  • Спринт

    .. благодаря автоголу .. , которого в хоккее с шайбой не существует как явления в протоколе матча .. **

    11.05.2025

  • inspire

    Никто просто не хочет признавать свои ошибки. ================================= вот вот, про это и речь ... про то, как ты это делаешь

    11.05.2025

  • pavsar

    Шайба в ворота шла, а Драйзайтль пытался её перехватить почти на ленточке. Какой это автогол? И с каких пор у автоголов в хоккее в отчете есть пасующие? Это не автогол, а обычный игровой момент. ПС: действительно шайба шла параллельно линии. Тогда странно, что у автогола есть соавторы.

    11.05.2025

  • Весёлый cancels War-Sheep

    Да причем здесь я и даже прогнозы Пронькина? Я тоже не считал фаворитами в этих парах канадские команды. Никто просто не хочет признавать свои ошибки.

    11.05.2025

  • Строитель 1947

    Там ещё Андреев был в тройке.

    11.05.2025

  • True Timati

    Лига справедливости вышла с запоя, увидела, что натворила и давай возвращать должки. На этот раз Нефть не удержала преимущество в 2 шайбы, плюс вернулся талисман в ворота, который с 23 бросков пустил четыре (правда у казино Хилл не лучше), победный от Драза, ну и вишенка на торт - убийство за 0,4 до сирены. Это Вегас, детка!

    11.05.2025

  • inspire

    своим самолюбованием и попыткой показать какой ты умный, ты просто нивелируешь свои реальные умственные способности к уровню плинтуса

    11.05.2025

  • Сергей

    :joy::joy::joy: мой дигноз подтвердился на 100% - типичный stultus orci

    11.05.2025

  • Евгеша Батиков за КПРФ

    Птеродактиль хотел как лучше))) черенком клюшки перекрыть пустые ворота, а вы ерничаете))) фу такими злыми быть)))

    11.05.2025

  • KlimA

    Сыроежкина и Гусева..

    11.05.2025

  • KlimA

    У меня только один вопрос: на что расчитывает клуб в кубке Стенли, подписывая Корри Перри..?? Или вся команда играет с заячьими лапками в трусах??

    11.05.2025

  • Деметрио

    Проделки Электроника?!

    11.05.2025

  • KlimA

    Писали уже, что Драйзайтль теперь основной претендент на Конн Смайт Трофи??

    11.05.2025

  • Сергей

    а ты че такой злой с утра ? сильно *опа болит после вчерашнего ?

    11.05.2025

  • Алексей Х

    Ждём и 250 очков от конькобежца...)

    11.05.2025

  • Сергей

    а еще пронька три года назад обещал КС и полное доминирование (10 КС) Эдмонтона в ближайшие 10 лет... Пророк, однако :joy:

    11.05.2025

  • Сергей

    :joy::joy: классический либераст. Вежливый, воспитанный, интеллигентный:joy:

    11.05.2025

  • Сергей

    :rofl::rofl::rofl::rofl:палка в *опе это твое любимое развлечение, ты же либераст, А я приверженец традиционных ценностей и просто люблю женщин.

    11.05.2025

  • Сергей

    Понятно, вот и познакомились.....а RECORDS-MEN=TRETIY F... это Ваш псевдоним ?? :joy::joy::joy:, а меня просто Сергей зовут.

    11.05.2025

  • Гаттузо Крут!!!!!!#!

    Потому что он вовремя делал прививки от Кори, коклюша и прочей дифтерии.

    11.05.2025

  • bvp

    У Кори в 39 лет шайб больше, чем у Коннора.

    11.05.2025

  • Сергей

    как точно ты себя описал:rofl::rofl::rofl: честно и самокритично :clap:

    11.05.2025

  • Гаттузо Крут!!!!!!#!

    Повезло Рыцарям. Хотя по игре они точно не сильнее Дна. Что и статистика подтверждает. Но где-то должно было вернуться, когда фифти-фифти.

    11.05.2025

  • Сергей

    :rofl::rofl::rofl:линий раз подтверждаешь свой диагноз stultus orci. Обратись к врачам. Возможно они помогут хотя бы немного.

    11.05.2025

  • Сергей

    Драз красавчик. Давно так не радовал меня. Заботится о друге. Вовремя вспомнил, что величайшему срочно нужен отдых и поездка на солнечные пляжи Флориды. Вегас был лучше, как и в прошлом матче, и добился заслуженной победы.

    11.05.2025

  • Грег Хаус

    Эды в пршлом сезоне были покруче

    11.05.2025

  • Lelik Bolik

    Не за секунду, а за 0,4 секунды. Не пз..е ой, не лукавьте

    11.05.2025

  • Mr.Trololo

    Вегас наиграл на победу еще в прошлом матче. Серия очень конкурентная. Стоуну, конечно, здоровья. Без него тяжело будет Вегасу

    11.05.2025

  • greyk

    Считаете, что у вас вечер не удался? Драйз поспорит)

    11.05.2025

  • сергей пантелеев

    Офигеть)) Вот это Драйзатль порешал))

    11.05.2025

  • Алексей Х

    Драйз лучший в составе Вегаса сегодня)

    11.05.2025

  • baruv

    Фантастическая концовка матча оставляет Вегас в игре! Проявив волю и убедительной игрой гости заслужили эту победу.

    11.05.2025

  • maxcds

    Фантастическая развязка! Карлссон, Смитище - это было потрясающе! Нет тут, конечно, 3-0, но лыцари были близки чтобы опять доиграться до поражения. Против самовозки нельзя так не реализовывать. Первое домашнее поражение.

    11.05.2025

