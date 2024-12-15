«Эдмонтон» в результативном матче победил «Вегас», у Подколзина голевой пас
«Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграл «Вегас» со счетом 6:3.
В составе «Ойлерз» 3 (1+2) очка набрал Леон Драйзайтль, еще по голу забили Райан Нюджент-Хопкинс, Зак Хайман, Коннор Браун, Кори Перри и Джефф Скиннер, Василий Подколзин отметился результативной передачей. У гостей шайбы забросили Виктор Олофссон, Ноа Хэнифин и Бретт Хауден.
После этого матча «Эдмонтон» с 38 очками занимает пятое место в Западной конференции, «Вегас» с 41 очком — на третьей строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Эдмонтон» — «Вегас» — 6:3 (1:0, 4:2, 1:1)
Голы: Нюджент-Хопкинс — 6 (бол., Макдэвид, Драйзайтль), 17:36 — 1:0. Хаймэн — 8 (Нюджент-Хопкинс), 21:13 — 2:0. К. Браун — 5 (Драйзайтль, Подколзин), 26:53 — 3:0. Драйзайтль — 22 (Нерс, Янмарк), 30:46 — 4:0. Перри — 6 (К. Браун, Райан), 32:53 — 5:0. Олофссон — 5 (Гертл, Хэнифин), 35:35 — 5:1. Барбашев — 15 (Хэнифин, Айкел), 36:01 — 5:2. Хауден — 11 (мен.), 41:00 — 5:3. Дж. Скиннер — 6 (Экхольм, Нерс), 41:38 — 6:3.
Вратари: С. Скиннер — Хилл (56:18).
Штраф: 2 — 4.
Броски: 34 (13+11+10) — 41 (9+17+15).
Наши: Подколзин (14.33/3/0) — Барбашев (16.57/3/-2), Дорофеев (14.10/4/0).
15 декабря. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|33
|20
|13
|43
|2
|Вашингтон
|28
|20
|8
|42
|3
|Каролина
|29
|18
|11
|37
|4
|Филадельфия
|31
|14
|17
|32
|5
|Рейнджерс
|29
|15
|14
|31
|6
|Айлендерс
|31
|12
|19
|31
|7
|Питтсбург
|31
|13
|18
|30
|8
|Коламбус
|29
|12
|17
|28
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|29
|18
|11
|38
|2
|Флорида
|30
|18
|12
|38
|3
|Бостон
|31
|15
|16
|33
|4
|Тампа-Бэй
|27
|15
|12
|32
|5
|Оттава
|29
|14
|15
|30
|6
|Детройт
|29
|11
|18
|26
|7
|Баффало
|29
|11
|18
|26
|8
|Монреаль
|29
|11
|18
|25
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|30
|20
|10
|44
|2
|Виннипег
|31
|21
|10
|43
|3
|Даллас
|28
|17
|11
|34
|4
|Колорадо
|31
|17
|14
|34
|5
|Юта
|29
|13
|16
|31
|6
|Сент-Луис
|30
|14
|16
|30
|7
|Нэшвилл
|30
|8
|22
|22
|8
|Чикаго
|30
|9
|21
|20
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|30
|19
|11
|41
|2
|Лос-Анджелес
|30
|18
|12
|39
|3
|Эдмонтон
|30
|18
|12
|38
|4
|Ванкувер
|28
|15
|13
|35
|5
|Калгари
|30
|14
|16
|33
|6
|Сиэтл
|31
|15
|16
|32
|7
|Сан-Хосе
|32
|11
|21
|27
|8
|Анахайм
|28
|10
|18
|24
|15.12
|00:05
|
Эдмонтон – Вегас
|6 : 3
|15.12
|03:00
|
Вашингтон – Баффало
|- : -
|15.12
|03:00
|
Виннипег – Монреаль
|- : -
|15.12
|03:00
|
Детройт – Торонто
|- : -
|15.12
|03:00
|
Коламбус – Анахайм
|- : -
|15.12
|03:00
|
Оттава – Питтсбург
|- : -
|15.12
|04:00
|
Даллас – Сент-Луис
|- : -
|15.12
|05:00
|
Колорадо – Нэшвилл
|- : -
|15.12
|06:00
|
Ванкувер – Бостон
|- : -
|15.12
|06:00
|
Сиэтл – Тампа-Бэй
|- : -
|15.12
|06:00
|
Калгари – Флорида
|- : -
|15.12
|06:00
|
Сан-Хосе – Юта
|- : -
|15.12
|23:00
|
Чикаго – Айлендерс
|- : -