«Вегас» переиграл «Эдмонтон»

«Эдмонтон» проиграл «Вегасу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 0:4."Голден Найтс" одержали третью победу кряду.

Российский нападающий Евгений Дадонов сыграл 15 минут и отметился тремя бросками по воротам соперника.

«Вегас» идет на 4-м месте в Западной конференции, а «Эдмонтон» — на 9-м.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Вегас» — 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)

Голы: Хауден — 8 (Теодор, Каррье), 9:59 — 0:1. Карлссон — 7 (мен., Смит), 16:55 — 0:2. Пьетранджело — 7 (Маршессо), 23:05 — 0:3. Смит — 13 (Карлссон, Макнэбб), 40:14 — 0:4.

Вратари: Смит — Броссуа.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 28 (12+9+7) — 28 (6+11+11).

Наши: — - Дадонов (14.59/3/0).

9 февраля. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».