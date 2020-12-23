«Эдмонтон» ведет переговоры с Сами Ватаненом

«Эдмонтон» хочет укрепить линию обороны защитником Сами Ватаненом. «Ойлерз» уже провели переговоры с агентом 29-летнего финна, который находится в статусе свободного агента, сообщает Edmonton Sun.

29-летний Ватанен НХЛ перешел из «Нью-Джерси» в «Каролину» по ходу прошлого сезона. В семи матчах плей-офф он сделал три результативные передачи.

По последнему контракту финн получал 4,875 миллиона долларов в год.