«Эдмонтон» ведет переговоры о продлении контракта с защитником Биром

«Эдмонтон» ведет переговоры о продлении контракта с защитником Итаном Биром, который все еще находится в статусе ограниченно свободного агента, информирует TSN.

Клуб хочет поскорее достичь договоренности с 23-летним хоккеистом, так как оборона команды понесла потерю после новости о том, что защитник Оскар Клефбом выбыл на долгий срок из-за травмы.

Бир был выбран «Ойлерз» под общим 124-м номером на драфте-2015. В прошлом сезоне он провел 71 матч в НХЛ, набрав 21 (5+16) очко.