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«Эдмонтон» ведет переговоры о новом контракте с 39-летним голкипером Смитом

01:30
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Голкипер Майк Смит может подписать новый контракт с «Эдмонтоном». 39-летний вратарь ведет переговоры с «Ойлерз», сообщает The Athletic.

В прошедшем сезоне Смит провел в регулярном чемпионате 32 матча и показал коэффициент надежности 2,31 при 92,3 проценте отраженных бросков. В плей-офф он провел все 4 матча: коэффициент надежности — 2,4; процент отраженный бросков — 91,2.

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Иван Шитик все материалы автора

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