«Эдмонтон» ведет переговоры о новом контракте с 39-летним голкипером Смитом

Голкипер Майк Смит может подписать новый контракт с «Эдмонтоном». 39-летний вратарь ведет переговоры с «Ойлерз», сообщает The Athletic.

В прошедшем сезоне Смит провел в регулярном чемпионате 32 матча и показал коэффициент надежности 2,31 при 92,3 проценте отраженных бросков. В плей-офф он провел все 4 матча: коэффициент надежности — 2,4; процент отраженный бросков — 91,2.