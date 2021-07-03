«Эдмонтон» ведет переговоры о новом контракте с 39-летним голкипером Смитом
01:30
Голкипер Майк Смит может подписать новый контракт с «Эдмонтоном». 39-летний вратарь ведет переговоры с «Ойлерз», сообщает The Athletic.
В прошедшем сезоне Смит провел в регулярном чемпионате 32 матча и показал коэффициент надежности 2,31 при 92,3 проценте отраженных бросков. В плей-офф он провел все 4 матча: коэффициент надежности — 2,4; процент отраженный бросков — 91,2.
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