«Эдмотон» — «Вашингтон»: видеообзор матча НХЛ

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Эдмонтон» (3:2).

У гостей шайбы забросили Том Уилсон, Мэтт Рой и Пьер-Люк Дюбуа. В составе хозяев отличились Леон Драйзайтль и Кори Перри, Василий Подколзин отметился результативной передачей.