«Вашингтон» на выезде победил «Эдмонтон», у Подколзина результативный пас

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Эдмонтон» со счетом 3:2.

В составе «Кэпиталз» отличились Том Уилсон, Мэтт Рой и Пьер-Люк Дюбуа. У «Ойлерз» шайбы забросили Леон Драйзайтль и Кори Перри, Василий Подколзин отметился результативной передачей.

После этого матча «Вашингтон» с 69 очками занимает первое место в Восточной конференции, «Эдмонтон» с 61 очком — на третьей строчке «Запада».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Вашингтон» — 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

Голы: Драйзайтль — 34 (Нерс, Подколзин), 3:02 — 1:0. Уилсон — 20 (Протас, Карлсон), 9:01 — 1:1. Рой — 2 (Дюбуа, Макмайкл), 28:14 — 1:2. Дюбуа — 9 (Эллер, Томпсон), 43:49 — 1:3. Перри — 8 (Драйзайтль), 44:50 — 2:3.

Вратари: Скиннер (57:53) — Томпсон.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 34 (10+16+8) — 14 (3+6+5).

Наши: Подколзин (13.13/2/-2) — Овечкин (16.50/3/0).

22 января. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 18347 зрителей